Izpoved Ukrajinke Marte: Sina je bilo tako zelo strah, da je bruhal

Urednica in novinarka BBC Marta Shokalo je ponoči, ko se je zgodil napad na Ukrajino, prejela sporočilo svojega novinarskega kolega o tem, da je Vladimir Putin v svojem govoru pravkar napovedal napad na Ukrajino. »Kmalu za tem so se začele eksplozije. Lahko sem jih slišala iz svoje hiše, ljudje z različnih območji pa so pošiljali sporočila na whatsapp o eksplozijah v njihovi bližini. Velik šok smo doživeli, ko smo ugotovili, da se boji ne odvijajo le na fronti na vzhodu države, temveč da je Rusija napadla sam Kijev,« je zapisala.

»V Ukrajini ni več varnega kotička. Ljudi je strah, da bodo ostali brez elektrike in interneta in da bomo povsem izolirani. Skrbi jih, da bodo Rusi bombardirali mostove na reki Dnjepar, ki deli vzhodni in zahodni del,« je dodala.

Eksplozije so v Kijevu trajale trideset minut. Novinarka je zapisala, da je nemudoma oblekla svojega 10-letnega sina. »Pojedla sva zajtrk, čim dlje od oken, kolikor sva le mogla. Tako zelo ga je bilo strah, da je bruhal. Šla sva v klet, s seboj vzela svečo in nekaj vode. Tam si bova uredila zatočišče, če se bodo stvari še poslabšale.«

»V bližini mojega doma so pred supermarketi in bankomati dolge vrste, v bankomatih pa ni več dobiti. Zmanjkalo je tudi goriva na nekaterih bencinskih servisih, zato so jih zaprli. Povsod se čuti panika, zdaj ko vemo, da je celotna država napadena,« je dodala.

»Ceste, ki vodijo iz mesta, so polne vozil. Ljudje, ki so se odločili za odhod iz mesta, so se odpravili na nevarno pot, saj jim na cesti lahko zmanjka goriva, kar pomeni, da lahko ostanejo sami, brez zatočišča, hrane in vode. Vlaki vozijo, zračni promet pa je zaprt.«

Novinarka še piše, da je njen kolega, v upanju, da se bo izognil bombnim napadom, zapustil Kijev in se odpravil na podeželje. »Podeželje je morda varnejše od mesta, vendar v državi, ki je napadena s severa, z vzhoda in juga v resnici ni več varnega kotička.«