Izjava, ki razburja: Cepljeni bodo imeli več svobode kot necepljeni

Glede na vse večje število okužb, morajo ljudje, ki se niso cepili, pričakovati strožje omejitve, je napovedal Helge Braun, vodja kabineta nemške kanclerke Angele Merkel. Cepljeni bodo zagotovo imeli več svobode kot necepljeni, je dodal.



​Za necepljene je Braun napovedal določene omejitve, med drugim prepoved obiska kinodvoran, stadionov in gostinskih lokalov, češ da je tveganje okužbe preveliko. Dodal je, da bi morali necepljeni ne glede na vse koncepte testiranj zmanjšati število svojih stikov.



Braun je prepričan, da bi bilo takšno razlikovanje med cepljenimi in necepljenimi zakonito: »Država je dolžna zaščititi zdravje svojih državljanov. To vključuje tudi zdravstveni sistem, ki pozimi ne bo ponovno prelagal operacij rakavih obolenj ali ortopedskih operacij zaradi zdravljenja covidnih bolnikov. Vključuje pa tudi zaščito tistih, ki niso cepljeni.«

Bojijo se sto tisoč okužb na dan

Braun, ki redko daje izjave, ne da bi se posvetoval z Merklovo, se boji predvsem širjenja okužbe zaradi delta različice virusa. Po nekaterih napovedih bi se incidenca do 26. septembra, ko bodo zvezne volitve, lahko povzpela na 850 oziroma na sto tisoč novih okužb – na dan.



V Nemčiji so doslej proti covidu 19 cepili približno 60 odstotkov prebivalstva. Manj kot 50 odstotkov jih je polno cepljenih. V zadnjih tednih v državi beležijo porast novih okužb. Trenutno je sedemdnevna incidenca 13,8 okužb na 100.000 prebivalcev.

Prvo- in drugorazredni državljani?

Kljub temu pa so Braunove besede naletele na ostre kritike. Vodja parlamentarne skupine SDP-ja Rolf Mützenich je izjavil, da ne bodo spremenili obnašanja posameznikov z grožnjami. Braunova izjava je naletela na neodobravanje tudi znotraj njegovih krščanskih demokratov. Kandidat CDU za kanclerja Armin Laschet je poudaril, da ne verjame v obvezno cepljenje prav tako pa ne v izvajanje pritiska na ljudi, da se cepijo.



Podpredsednik nemškega parlamenta Wolfgang Kubicki (Liberalna stranka - FDP) pa je dejal, da bi bil takšen predlog več kot očitno neustaven in bi pravzaprav pomenil obvezno cepljenje. Vodja parlamentarne skupine Alternative za Nemčijo (AfD) pa je Brauna obtožila, da deli družbo na prvo- in drugorazredne državljane.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: