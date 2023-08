Izgubljeno žezlo se vrača v Trst: zanj so odšteli kar 120 tisočakov

Nekoč izgubljeno žezlo belgijske cesarice Charlotte, soproge Maksimilijana I. Mehiškega, se bo vrnilo na grad Miramar v Trstu. Bančna fundacija CRTrieste ga je za 120.000 evrov kupila na dražbi v kneževini Monako in ga bo dala na posodo Zgodovinskemu muzeju in parku gradu Miramar, kjer bo na ogled.

Žezlo je izdelano iz 22-karatnega zlata ter okrašeno z diamanti, rubini in smaragdi. Detajl največje zgodovinske vrednosti je na željo Maksimiljana izdelan monogram mehiškega cesarstva z napisom San Juan del Rio 1864. Na dnu je ploščica s podpisom zlatarja Joseja Marie Larraldeja. Žezlo je ohranjeno v originalnem etuiju.

Žezlo je izdelano iz 22-karatnega zlata ter okrašeno z diamanti, rubini in smaragdi.

Maksimilijan Mehiški, mlajši brat cesarja Franca Jožefa, se je julija 1857 poročil s princeso Charlotte, hčerko belgijskega kralja Leopolda I., s katero sta se pozneje preselila v Trst. Leta 1864 je bil na pobudo francoskega cesarja in ob nasprotovanju mehiškega ljudstva imenovan za cesarja Mehike, tri leta zatem pa so ga na vojaškem sodišču obsodili na smrt z ustrelitvijo. Ko je pred tem Maksimilijan v Mehiki v boju proti revolucionarnim gibanjem ostal sam, je Charlotte odpotovala v Evropo, da bi prosila papeža za podporo. Njena prizadevanja niso bila uspešna. Doživela je živčni zlom in se ni več vrnila v Mehiko. Po Maksimilijanovi usmrtitvi se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo, razglasili so jo za neuravnovešeno. Preostanek življenja je preživela v osami, najprej na gradu Miramar, preostanek svojega življenja pa nato na bratovem gradu Bouchout v Meiseju v Belgiji.