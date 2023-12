Izgubil je prvi paradižnik, vzgojen v vesolju

ASTRONAVT ​Frank Rubio se je v zgodovino zapisal kot prvi človek, ki mu je uspelo v vesolju vzgojiti paradižnik. Ta je zrastel iz semena na Mednarodni vesoljski postaji, obrodil pa je tudi čudovit plod. Rubio ga je ponosno in izjemno previdno odtrgal ter spravil v vrečko, to pa naj bi pritrdil na določeni prostor na steno v vesoljski postaji. Tako je potek dogodkov opisal astronavt, a paradižnik je izginil. Rubio je to priznal pred nekaj meseci, ko je želel skupini šolarjev na Zemlji med videoklicem pokazati sloviti sadež, a tega ni bilo.

Njegovi kolegi so se nato začeli norčevati, da ga je pojedel sam, a je Frank ves ta čas vztrajal, da mu kaj takšnega ne bi nikoli padlo na misel. Od trenutka, ko ga je pogrešil, se je na vse pretege trudil, da bi našel izgubljeni paradižnik ter ga pokazal javnosti. Preiskal je menda vse kotičke vesoljske postaje, a neuspešno, nato se je moral konec septembra vrniti na Zemljo. So ga pa kolegi, ki trenutno bivajo na postaji, pred dnevi razveselili, ko so med tiskovno konferenco sporočili, da so vesoljski paradižnik našli.

Zaradi nizke zračne vlažnosti na vesoljski postaji se je po skoraj enem letu najverjetneje posušil do nerazpoznavnosti.

Kje, astronavti niso razkrili, prav tako ne, v kakšnem stanju je bil. Strokovnjaki so medtem pojasnili, da se je zaradi nizke zračne vlažnosti na vesoljski postaji po skoraj enem letu najverjetneje posušil do nerazpoznavnosti. A to je Franku Rubiu povsem vseeno, da so ga le našli, še pomembnejše pa je, da mu je kot prvemu človeku v tako neprijaznem okolju, kot je vesoljska postaja, uspelo vzgojiti užitno rastlino, kar bi v prihodnje lahko bistveno izboljšalo prehrano astronavtov.