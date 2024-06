Znani medij izbral najlepše nacionalne parke, tako se je odrezal naš Triglavski narodni park

Na svetu je 113.000 nacionalnih parkov, ki z naravnimi lepotami jemljejo dih. Nekateri pa so, po mnenju britanskega Daily Maila, še posebno vredni ogleda. Sestavili so lestvico 12 parkov, ki jih, če le imate možnost, morate obiskati.

Nacionalni park Khao Sok na Tajskem je eden od ducata biserov. Tamkajšnji deževni gozd naj bi bil starejši od amazonskega, gorovje pa je nastalo med tektonskim premikom, ki je ustvaril tudi Himalajo. Ponašajo se tudi s slapovi in ​​veličastnimi apnenčastimi pečinami. Na 739 kvadratnih kilometrih parka živi 48 vrst sesalcev, vključno z ogroženimi tigri in 200 sloni.

Nacionalni parki so posebni zaradi pokrajine ter flore in favne.

V Južni Afriki nacionalni park Kruger pokriva kar dva milijona hektarov in je dom številnih izjemnih rastlinskih in živalskih vrst. Na safariju lahko vidite antilope, divje pse, nosoroge, zebre, slone, bivole, leve, leoparde in žirafe. Tam so arheološka najdišča, polna starodavnih umetniških del.

V nacionalnem parku Kruger mimogrede srečate zebro ali leva. FOTO: Utopia_88/Getty Images

Avstralski narodni park Campbell v Viktoriji se ponaša z zanimivimi skalnimi oblikami, ki jih je v kamen izklesal ocean. V 1750 hektarjev velikem parku je 12 apnenčastih skladov, pravijo jim Dvanajst apostolov, ki ob sončnem zahodu zažarijo v pisanih barvah. Park med drugim ponuja gosko kolesarjenje, čolnarjenje, opazovanje ptic, deskanje in potapljanje, poleg tega je raj za opazovanje divjih živali. Kenguruji, kljunači, oposumi in bandikuti so endemične živalske vrste.

Na lestvici Daily Maila so parki z vseh celin. Med evropskimi izstopajo nam najbližja Plitvička jezera na Hrvaškem, medtem ko našega Triglavskega narodnega parka niso uvrstili med 12 veličastnih.