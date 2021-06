Italijanska lepotica, ki lahko sprejme 3000 potnikov, v Splitu (FOTO)

Razkošna ladja pluje naprej.

Splendida je italijanska križarska ladja, ki pluje pod panamsko zastavo, njen prihod v Split pa je nedvomno znanilec obetavne turistične sezone. Na ladji je z grškega Krfa včeraj zjutraj pripotovalo 800 turistov, ki pa so še isti dan odrinili in pot nadaljevali proti Benetkam.Kljub kratkemu obisku se je večina odločila za vodeni ogled Splita in Omiša ter izlet do reke Krke, njihovo izkrcavanje pa so seveda pospremili ustrezni protikoronski ukrepi, brez katerih v letošnjem poletju pač ne bo šlo. Vsi potniki so iz evropskih držav, cepljeni ali prebolevniki in pa redno testirani, so pojasnili. Splendida, ki je v lasti največjega križarskega ladjarja MSC, je dolga kar 333 metrov in široka 38 ter je največja križarska ladja, ki je kdaj obiskala ta dalmatinski biser. Dozdajšnji rekorder, Celebrity Equinox, je bil dolg 316 metrov, Split je obiskal avgusta 2018. Splendida bo v letošnjem poletju še najmanj štirikrat obiskala mesto, vsak petek prihodnji mesec dni, že naslednjo soboto pa se bo tam ustavila tudi lepotica Magnifica, prav tako v lasti MSC. Razmere se očitno izboljšujejo, se nadejajo v splitski luki, kjer v letošnji sezoni pričakujejo 155 križarskih ladij, dokončne številke bo seveda krojila pandemija. Rekordno leto je bilo vsekakor 2016., ko je v Split prispelo 286 velikank. Splendida ima kar 1673 kabin; sprejme lahko več kot tri tisoč potnikov, za katere skrbi približno 1000 članov posadke. Zaradi protikoronskih omejitev so te številke občutno manjše, pojasnjujejo pri MSC, kjer upajo, da bodo lahko že v kratkem bolj zapolnili ladjo, na kateri se razprostira kar 18 palub.Naši južni sosedje vsekakor upajo, da bodo lahko kar največ iztržili iz letošnje turistične sezone. Trenutno je na Hrvaškem 213.000 turistov, med njimi 183.000 tujih, 30.000 pa domačih. Največ prenočitev so ustvarili Nemci, najbolje obiskana pa je trenutno Istra.