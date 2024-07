Istro zajelo hudo neurje, ponekod podrta drevesa, na istrskem ipsilonu ogromne količine vode (VIDEO)

Popoldne so Istro zajele intenzivne padavine, ki so povzročile poplave v mestih. Ponekod so bila tudi podrta drevesa, navajajo hrvaški mediji.

Tako je promet zelo oviran na Istrskem ipsilonu pri križišču Medaki, nastala je velika kolona, ​​poroča IstraMet.

FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Dodajo, da je v Pazinu potop, ulice so poplavljene. Istramet je ob 16. uri tako poročal, da je do takrat padlo že več kot 60 mm dežja.

Posnetki tako kažejo, da je voda zalila ceste, ki so bile zaradi velike količine dežja težko prevozne.