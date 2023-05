Iskalna akcija na morju: od torka pogrešajo dva ribiča

V morju pred Istro od torka popoldne, ko je na območju pihala močna burja, pogrešajo dva hrvaška ribiča iz Umaga. Takoj po obvestilu, da sta pogrešana, so ju začeli iskati, a so v torek ob 20. uri iskalno akcijo morali prekiniti zaradi slabe vidljivosti in pogojev na morju. Po poročanju hrvaških medijev danes nadaljujejo obsežno iskalno akcijo.

Savudrijski ribič Danilo Latin je povedal, da so ribiča zadnjič videli v torek okoli 10.30. Po njegovih besedah razmere na morju niso bile idealne zaradi močne burje, zato meni, da je ribiška ladja zaradi visokih valov oziroma velikih posod z mrežami izgubila ravnotežje. Ribiči, ki so ju v torek zadnjič videli, so namreč povedali, da je bilo njuno plovilo nagnjene na eno stran, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

S hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo so danes sporočili, da so v torek popoldne začeli iskalno akcijo takoj, ko so bili obveščeni o dveh pogrešanih mornarjih, hrvaških državljanih. Iz Umaga sta na ladji, dolgi okoli šest metrov, izplula v torek ob 3.30 v smeri Poreča. Ko se nista vrnila ob predvidenem času so njihovi svojci obvestili pristojne, ki so takoj sprožili iskalno akcijo. V usklajeni iskalni akciji danes sodelujejo reševalne ladje in čolni luških kapitanij Pulja in Reke ter obalne straže, pa tudi letalo, poroča hrvaški portal Index.

O pogrešanih so obvestili tudi kolege v Italiji. Na italijanski strani Jadranskega morja tako v iskalni akciji danes sodelujejo pomorske in zračne reševalne enote, so še sporočili s hrvaškega ministrstva.

Pri iskanju so v torek sodelovali tudi hrvaški državljani s svojimi ladjami.