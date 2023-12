Interpol razpisal tiralico za glavnim osumljencem za napad na severu Kosova

Mednarodna organizacija kriminalistične policije Interpol je razpisala mednarodno tiralico za Milanom Radoičićem, glavnim osumljencem za nedavni napad na policijo na severu Kosova, je v četrtek za srbski portal Nova potrdil kosovski minister za skupnosti in vračanje Nenad Rašić. Tiralico naj bi razpisali še za več drugih oseb.

Interpol razpisa tiralice uradno še ni potrdil, prav tako tega še niso komentirale oblasti v Srbiji, kjer naj bi bil Radoičić.

Ker Kosovo ni član Interpola, so mednarodno tiralico na zahtevo kosovske vlade po navedbah Rašića izdali ob posredovanju civilne misije ZN na Kosovu (Unmik).

Napad na kosovsko policijo v kraju Banjska na severu Kosova, v katerem je bil ubit policist, v kasnejših spopadih pa še trije napadalci, se je zgodil 24. septembra.

Na podlagi dveh nalogov razpisali tiralico

Po informacijah, ki jih navaja raziskovalna mreža Birn, je Interpol razpisal mednarodno tiralico na podlagi dveh nalogov za aretacijo, ki ju je izdalo sodišče v Prištini 3. in 11. oktobra 2023. Po navedbah Birna je na tiralici še 19 osumljencev za napad.

Odgovornost za organizacijo napada je prevzel Radoičić, ki ga je srbska policija pridržala v začetku oktobra, a so ga po enem dnevu izpustili iz pripora. Priština zahteva njegovo izročitev, Beograd pa jo zavrača, saj sploh ne priznava Kosova.

Tožilstvo v Beogradu je Radoičića obtožilo več kaznivih dejanj, med drugim nedovoljene proizvodnje, posedovanja in prometa s strelnim orožjem in eksplozivnimi snovmi. Očita mu tudi, da je dobavljal orožje iz Tuzle v Bosni in Hercegovini. Priština medtem trdi, da je orožje napadalcem zagotovil Beograd.