Internet gori: Elon Musk primerjal Božička z diktatorjem

Elon Musk, ki je postal osebnost leta 2021 po izboru revije Time, je pred kratkim s svojimi 66 milijoni sledilcev na Twitterju delil primerjavo med Božičkom in starorimskim diktatorjem Luciusom Corneliusom Sulo. Rimski vojaški in politični vodja je zmagal v prvi obsežnejši državljanski vojni v rimski zgodovini, nato pa je v zadnjem stoletju Rimske republike postal diktator z neomejenim mandatom. Kako je torej dobrohotno čarobno bitje primerljivo s takšnim diktatorjem?

No, po Muskovih besedah ​​imata oba sezname, oba jih dvakrat preverita, oba vesta, kdo je bil poreden ali priden, in oba »prihajata v mesto«. Njegovi sledilci so v memu očitno uživali, saj je ta v 24 urah zbral več kot 110.000 všečkov.

To pa še ni vse, kar je ta konec tedna nasmejalo Muskove sledilce. Pred nekaj dnevi je dejal, da razmišlja o tem, da bi postal vplivnež s polnim delovnim časom, delil pa je tudi nekaj drugih zanimivih šal. Tako se je na primer posmehoval finski premierki Sanni Marin, ki je šla na zabavo v klub, potem ko je prišla v tesen stik z osebo, okuženo z novim koronavirusom.

Sula je bil potomec patricijske Kornelijske rodbine. Od 107 pr. n. št. se je kot kvestor pod Marijem v Afriki uspešno bojeval proti numidijskemu kralju Jugurti. Med tako imenovano zavezniško vojno je pregnal Samnite iz Kampanije. Ob koncu zavezniške vojne so ga izvolili za konzula. Bil je predstavnik stranke optimatov, v kateri so bili predvsem predstavniki senata. Senat ga je razglasil za vrhovnega poveljnika rimske vojske v boju proti pontskem kralju Mitridatu VI. Evpatorju. Mariju, ki je bil vodja popularov, je s pomočjo Publija Sulpicija Rufa uspelo doseči preklic imenovanja, a Sula je z vojsko vkorakal v Rim, kjer se mu je pridružil Pompej veliki in Marija uspešno pregnal v severno Afriko. Med prvo mitradatsko vojno je leta 86 pr. n. št. premagal Mitradata v bitki pri Hajroneji in leta 85 pr. n. št. v bitki pri Orhomenu. Leta 82 pr. n. št. je v krvavem obračunu pobil Marijeve privržence in razglasili so ga za diktatorja z neomejenim mandatom. S preoblikovanjem zakonov je okrepil vlogo in moč senata. Nato je na začetku leta 79 pr. n. št. odstopil s položaja diktatorja. Pozneje je napisal svoje spomine.

