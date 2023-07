Inštruktor fitnesa iznakazil Kolosej, grozi mu zaporna kazen

»Rad bi izrazil iskreno in globoko obžalovanje Italijanom in vsemu svetu za škodo, ki sem jo povzročil tej dediščini človeštva,« se je po nezaslišanem dejanju oglasil Ivan Dimitrov, 27-letni inštruktor fitnesa iz Bristola, ki je konec minulega meseca med oddihom v prestolnici pri naših zahodnih sosedih v steno Koloseja s ključem vklesal svoje in dekletovo ime ter letnico.

Ni znano, ali bodo dekle obravnavali kot sostorilko. FOTO: Ryan Lutz, Reuters

»Ivan + Hayley 23,« je konec junija vpisal v zgodovinski spomenik, star skoraj 2000 let, a kot se opravičuje v pismu rimskemu županu Robertu Gualtieriju, se takrat menda ni zavedal, da je amfiteater tako star in dragocen. Spomnimo, brezsramnega Britanca v modri srajci s cvetličnim vzorcem je s telefonsko kamero ujel drugi turist in posnetek posredoval italijanski policiji, ta pa je nemarneža izsledila po petih dneh, ko sta se z dekletom Hayley že vrnila v domovino. »Pri tem bi se rad zahvalil vsem, ki tako vdano in požrtvovalno varujejo ta neprecenljivi zgodovinski zaklad. Globoko osramočen priznavam, da sem šele po neopravičljivem dejanju spoznal, da gre pravzaprav za spomenik in pomembno dediščino.«

Ena največjih turističnih atrakcij

V rimskem amfiteatru, ki so ga začeli graditi med letoma 70 in 72 n. št. pod cesarjem Vespazijanom in končali leta 80 n. št. pod cesarjem Titom, so med drugim potekali srdite in krvave gladiatorske igre, usmrtitve, poustvaritve bitk, dramske uprizoritve, različni obredi in še in še. Da je Dimitrov skozi leta obveznega šolanja spregledal to pomembno zgodovinsko poglavje, je težko verjeti, sploh glede na to, da je Kolosej ena največjih turističnih atrakcij pri naših zahodnih sosedih in tudi v svetu, za mnoge tudi najpomembnejši razlog za obisk Italije.

5 let lahko sedi za takšno dejanje.

Kakor koli že, ali bo njegovo pisno opravičilo zaleglo in mu prineslo milost pri italijanskem sodstvu, bo verjetno znano kmalu, grozi pa mu globa od 2500 do 15.000 evrov, poleg tega pa še zaporna kazen do pet let. Preiskava okoliščin dejanja še poteka, tako tudi ni znano, ali se obeta kazen tudi Ivanovemu dekletu, ki bi jo lahko obravnavali kot sostorilko. Oglasil se je še Britančev odvetnik, ki stranko zagovarja, češ da gre za povsem značilen primer neotesanega turista, ki se na tujem vede, kakor da je dovoljeno vse. Tudi tisto, kar bi se mu na domačih tleh zdelo nezaslišano.