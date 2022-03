Ima Putin raka? Je napadel Ukrajino, ker mu zmanjkuje časa?

Kaj se dogaja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom? Nekoč je veljal za preračunljivega in racionalnega politika, zdaj pa se je izkazal za bolj impulzivnega. Komentatorji političnega dogajanja opažajo, da se je zdel Putin med zadnjimi pojavljanji v javnosti nekoliko drugačen. Na to so opozorili tudi nekateri politiki. Med njimi je najglasnejši ameriški senator Marco Rubio, ki je izjavil, da »nekaj ni v redu s Putinom«. Pozneje se je sicer od teh izjav ogradil in pojasnil, da gre za zdaj zgolj za nepotrjene špekulacije. Kot poročajo tuji mediji, obstajajo nekateri indici, ki bi lahko nakazovali to, da je za odločitev o napadu na Ukrajino vplivalo njegovo zdravstveno stanje.

1. Putinov videz

Obraz in vrat predsednika sta v zadnjem času precej zatečena. Nekateri domnevajo, da je za to krivo zdravljenje s steroidi. Stranski učinki jemanja steroidov so večja verjetnost infekcij ter spremembe v razpoloženju in obnašanju. Če so doze velike, povzročajo tudi zmedenost in spremembe v načinu razmišljanja. Pacienti lahko razvijejo nenavadne in zastrašujoče misli. To trdijo v eni zmed britanskih organizacij za pomoč rakavim bolnikom.

2. Šestmetrska miza

Osebe z oslabljenim imunskim sistemom prej zbolijo za virusnimi in drugimi boleznimi. To velja tudi za ljudi, ki jemljejo zdravila za zniževanje imunskega odziva. Zakaj Putin zahteva ekstremne mere fizičnega distanciranja? Ko se je sestajal z Emmanuelom Macronom in Olafom Scholzem, sta morala sedeti na drugem koncu šest metrov dolge mize. Tako je posedel celo svojega ministra za zunanje zadeve med televizijskim prenosom. Tudi na sestanku varnostnega sveta Rusije je bila razdalja enormna, Putin za svojo mizo, vsi preostali pa na drugi strani sobe. Za vse poslovneže in svoje osebje, ki ga obiskujejo, zahteva predhodno 14-dnevno karanteno. Putin bo letos dopolnil 70 let, pred covidom 19 pa se je uradno cepil s sputnikom, čeprav cepljenje ni foto- ali videodokumentirano.

3. Tajne informacije

Rubio je razburil javnost z besedami, da s Putinom nekaj ni v redu. Njegovih besed ni mogoče enostavno zavreči kot govorice, saj je Rubio tudi član komiteja za ameriško obveščevalno službo. Tako ima dostop do tajnih podatkov, ki jih sicer ne sme izdati, lahko pa kdaj kaj namigne. »Ne morem povedati več. Putin je od nekdaj bil morilec, ampak zdaj se muči tudi z drugačnimi in značajskimi težavami. Kaže, da ima nevropsihološke težave.« Ni pa pojasnil, na podlagi česa je prišel do te ugotovitve.

4. Ruski znanstvenik trdi, da ima Putin Parkinsonovo bolezen in raka

Valerij Solovej, nekdanji zgodovinar na moskovskem državnem inštitutu za mednarodne odnose, je svojim študentom leta 2020 povedal, da je povsem mogoče, da je Putin zbolel za parkinsonovo boleznijo in rakom. Njegove besede so v Kremlju zavrnili kot popolne izmišljotine. Solovej je zatem dal odpoved v službi zaradi političnih pritiskov. Kasneje so ga med protesti v Moskvi aretirali.

5. Putinova naglica

Doslej je veljal za preračunljivega politika, ki počasi dosega svoje dolgoročno zastavljene cilje. Abhazija in Južna Osetija leta 2008, Krim leta 2014 ... Ruski predsednik lahko ostane do leta 2036, kar bi mu omogočalo počasno uresničevanje ciljev in t. i. salamsko taktiko. Zdaj pa je naenkrat napadel celotno Ukrajino (ki je imela še pred 30 leti več kot 50 milijonov prebivalcev, zdaj pa jih ima okoli 40 milijonov). To bi lahko nakazovalo, da mu zmanjkuje časa. Zaradi bolezni?