Ima Putin dvojnika? Pozabil je, na kateri roki nosi uro

Ukrajinski general in obveščevalec Kirilo Budanov, ki je že pred časom razburil z navedbami, da je ruski predsednik Vladimir Putin mrtev, namesto njega pa predsedniško delo opravlja dvojnik, je v radijskem intervjuju ponudil nekaj namigov, ki naj bi podpirali njegove trditve.

»Putin, ki smo ga vsi poznali, je bil nazadnje viden okrog 26. junija 2022, od takrat se v javnosti pojavlja nekdo, ki mu je zelo podoben, a to ni Putin. Čeprav so dvojnika dobro izbrali, tisti, ki smo ruskega predsednika dobro in dolgo poznali, opazimo spremembe v obnašanju, načinu govorjenja, hoje in podobno,« je za ukrajinski radio Svoboda povedal Budanov.

Kirilo Budanov je bil gost na ukrajinskem radiu Svoboda. FOTO: Valentyn Ogirenko, Reuters

Ena od napak

Ob tem je izpostavil eno od napak, ki mu je najbolj padla v oči: »Vladimir Putin vedno nosi uro na desni roki. Vse življenje. Nato pa je nekega dne k očem dvignil levo zapestje. Tisti, ki smo bili dogodku priča, smo na njegovem obrazu jasno videli zmedo, ko je ugotovil, da ure tam ni. Ta oseba jo očitno nosi na levi, svetovalci pa so mu jo nadeli na desno, kjer jo nosi Putin.«

Kdor koli že skrbi za izbiro Putinovih dvojnikov, delo dobro opravlja.

Tu so še ušesa, ki so se ruskemu predsedniku nenadoma spremenila, kar se ljudem sicer ne dogaja kar tako. Nekateri so na fotografijah opazili tudi, da znamenje na Putinovem obrazu spreminja položaj, niti njegova brada ni na vseh posnetkih enaka. »Kdor koli že skrbi za izbiro Putinovih dvojnikov, delo dobro opravlja. Res se trudijo, da bi mu bili ljudje čim bolj podobni in večino sveta morda res prepričajo, a težava sodobnega sveta je, da se veliko dogodkov snema in posnetki ostanejo. Tako lahko pozneje, ko se nekaj ne zdi v redu, posnetke primerjamo in za tiste, ki izbirajo dvojnike, to ni najboljše,« je še dejal Budanov.