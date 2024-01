Ikona morij je največja ladja na svetu. Kar petkrat večja in težja je od Titanika

Še dva tedna nas ločita od dne, ko bo na svoje prvo križarjenje odplula največja križarka na svetu. Icon of the Seas (Ikona morij) bo odplula iz Miamija in se podala na sedemdnevni izlet po Karibskem morju.

Ladja, ki so jo izdelali v ladjedelnici na Finskem in je last družbe Royal Caribbean International, je petkrat večja in precej težja kot Titanik. Tehta kar 250.800 ton, na krov pa lahko sprejme 5610 potnikov in 2350 članov posadke. Stala je nekaj manj kot 2 milijardi evrov. Najcenejša vozovnica stane okoli 1000, najdražja pa nekaj manj kot 6000 evrov. Lastniki ladje zagotavljajo, da na krovu nobenemu ne bo dolgčas.

Sedem bazenov

Med drugim se bodo lahko gostje kopali v katerem od sedmih bazenov (seveda ne manjka t. i. neskončni bazen, v katerem se zdi, kot da lebdite nad morjem) ali se spustili po enem od petih toboganov, ki so prišli v Guinnessovo knjigo. Družinam namenjene kabine so tako rekoč hiše, v njih lahko spi do osem članov. Vsaka ima svojo teraso, na kateri se je mogoče sončiti.

Teden v družinskem apartmaju stane približno 77.650 evrov.

En teden najema stane približno 77.650 evrov. Čez dan se bodo družine na ladji lahko družile v nekakšni soseski, ogromnem prostoru za druženje, kjer bodo našli kaj zase tako starši kot otroci. Tisti, ki jih kopanje v največjem vodnem parku na morju ne zanima, se bodo lahko preizkusili v zimskem športu, drsanju, saj ima ladja tudi največje drsališče na vodi na svetu. Na ladji so tudi poseben park za deskanje na valovih, visok slap, ki naj bi bil najvišji, kar so jih kdaj zgradili na ladji, potapljaški bazen in več kot 20 restavracij za vse okuse.

Icon of the Seas poganja utekočinjeni zemeljski plin. Ladja ima šest večgorivnih motorjev Wärtsilä, ki ustvarijo 67.500 kW moči. Ima tudi 50 metrov široko in 25 metrov visoko konstrukcijo iz jekla in stekla, ki naj bi bila največja, kar so jih kdaj dvignili na ladjo; pod njo je Aqua dome, impresiven prostor s slapom in bazenom za potapljače.