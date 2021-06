Ikea bo plačala zaradi vohunjenja nad delavci in strankami

Za boj proti sindikalistom in za spore s strankami

Ikea je tudi v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec, Delo

Ikea bo morala plačati milijon evrov, ker je vohunila za svojimi uslužbenci, je odločilo francosko sodišče. Podjetje so spoznali za krivo neprimernega zbiranja in shranjevanja podatkov o svojih uslužbencih. Kot piše Reuters, je francoska podružnica Ingka Skupine, ki ima v lasti večino Ikee po svetu, več let skrivaj opazovala delavce in nekatere stranke. Sodišče jo je obtožilo neprimerne prakse, kršenja zasebnosti zaposlenih, saj so gledali njihove bančne račune ali celo uporabili lažne zaposlene, da so pisali poročila o zaposlenih.Predstavniki zaposlenih pravijo, da je Ikea to počela, da bi imela material za sindikalne voditelje ali za prednost pri reševanju sporov s strankami. Podjetje je imelo podatke o računih ter celo osebnih avtomobilih strank, ki jih vozijo.Tožilci so sicer zahtevali dva milijona evrov, dosegli pa milijon. Sindikati in nekateri posamezniki pravijo, da vsota ni ravno velika, a so vseeno zadovoljni.