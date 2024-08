Hvar poln kraljevih potomcev

Hvar je znan po neokrnjeni naravi, čistem morju, čudovitih plažah, pa tudi visokih cenah, luksuznih zabavah in množici slavnih obiskovalcev, ki se tja zgrinjajo z vseh koncev sveta. Je pa na otoku tudi vasica, ki privablja predvsem tiste, ki si želijo miru in potovanja skozi čas.

Malo Grablje, nedaleč od bolj znane Milne, sameva že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so odšli še zadnji prebivalci. K temu so bili prisiljeni zaradi bolezni, ki so napadle njihove oljke in vinske trte, skupaj z njimi pa je odšel tudi zaslužek domačinov, ki so živeli od proizvodnje oljčnega olja in vina. Čeprav se vsako leto 17. februarja še vedno srečajo v vaški cerkvi, kjer praznujejo praznik sv. Teodora, pa od leta 2011 v vasi uradno ne prebiva več nihče, stavbe in ulice pa so ostale takšne, kot so bile, ko se je v sosednjo Milno odselil zadnji prebivalec.

O nastanku vasi obstaja tudi zanimiva legenda. Ko se je na otoku ustavil angleški kralj iz dinastije Tudorjev Henrik VIII., naj bi se zapletel v ljubezensko razmerje z domačinko, ta mu je rodila sina. In prav kraljev nezakonski sin naj bi ustanovil Malo Grablje, njegovi prebivalci pa še zdaj ponosno povedo, da so med zadnjimi še živečimi potomci angleškega kralja, ki z njim delijo tudi priimek Tudor.