Huda panika na plaži: morski psi plavali meter stran od kopalcev (VIDEO)

V plitvini blizu plaže Portbou v Kataloniji sta kopalce prestrašila dva morska psa. V trenutku, ko so ju zagledali, je enemu delu kopalcev uspelo pobegniti iz morja, drugi pa je splezal na ploščad v morju.

Kljub veliki paniki nihče od kopalcev ni bil poškodovan, posnetki morskih psov, ki plavajo v bližini kopalcev, pa so se kmalu razširili po družbenih omrežjih.

Župan mesta Portbou Gael Rodrigues je ob tem sporočil, da je plaža Portbou popolnoma varna in da na plažah pogosto opazijo modre morske pse, saj so avtohtoni na tem območju, piše Daily Mail. Je pa poudaril, da ti morski psi redko napadejo ljudi, je pa bilo več incidentov, od katerih so se štirje končali s smrtjo.