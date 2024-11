Hud padec dobička za BMW

Avtomobilski velikan BMW se je zaradi manjše prodaje, predvsem na Kitajskem, in številnih odpoklicev v tretjem četrtletju spopadal z velikimi izzivi. Prihodki od prodaje so se medletno znižali za skoraj 16 odstotkov na 32,4 milijarde evrov, dobiček pa je strmoglavil za kar 84 odstotkov na 476 milijonov evrov, je ta teden objavila nemška družba.

Poslovanje med julijem in septembrom je negativno presenetilo tudi analitike, ki so sicer pričakovali padec ključnih kazalnikov poslovanja, a ne tolikšnega. Slabše poslovanje nemškega proizvajalca vozil višjega cenovnega razreda je še en dokaz krize evropskega avtomobilskega sektorja.

Podjetje, ki je znano tudi po blagovnih znamkah Rolls-Royce in Mini, je v tretjem četrtletju dobavilo za 13 odstotkov manj avtomobilov kot leto prej, na ključnem kitajskem trgu pa je dobava prodajalcem padla za kar 30 odstotkov. Kakor so poudarili v družbi, so bili izzivi res veliki, največji pa je bilo šibko povpraševanje na Kitajskem. Dodatne težave je predstavljalo 1,5 milijona odpoklicev vozil zaradi napake na zavornem sistemu. Toda izvršni direktor BMW Oliver Zipse kljub slabim četrtletnim rezultatom ostaja optimističen: »V zadnjem letošnjem četrtletju se vračamo k večjemu zaslužku in sledimo zastavljenemu cilju za celotno leto.«