Hrvati na nogah: Slovenec privatiziral obalo ter na črno postavil hiške in nadstreške (FOTO)

V naselju Zatoglav, vzhodno od Rogoznice, je očitno dovoljeno vse, med drugim si prisvojiti obalno promenado, obalo in celo morje. Tako pišejo hrvaški mediji, ko poročajo o črni gradnji Slovenca, ki se dogaja na njihovi obali.

Slovenska družina Zadravec iz Maribora je po poročanju Jutarnjega lista lastnica podjetja, ki je lastnik zemljišča v velikosti 1000 kvadratnih metrov. Na tem zemljišču so zgradili mejne ograje po celi dolžini bočnih meja, in to prav do obale, ponekod celo dlje, saj njihovi konci segajo skoraj v morje.

Na zemljišču so postavljeni številni leseni nadstreški, steze in terase, tam so tudi ležalniki, mize in stoli. Del opreme je postavljeno na priobalnem pasu, ki je zavarovan in velja za skupno dobro. Na Hrvaškem je z zakonom zaščiteno obalno območje v širini 70 metrov od obalne črte.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, po njihovih informacijah za omenjeno zemljišče niso zahtevali nobenih posebnih dovoljenj, niti niso dali vloge za gradbeno dovoljenje. Zato so zaključili, da na tem turističnem zemljišču niso sporni samo leseni nadstreški, ampak pravzaprav vse. Vključno s hiškami, uzurpacijo priobalne steze in ograj, raztegnjenih do morja, s čimer so preprečili neoviran dostop do obale in morja.

Vaščanom Zatoglava, staroselcem, je takšno ravnanje z obalo nezamisljivo. Morska obala je za njih svetinja.