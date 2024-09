Na Hrvaškem škandal v nagradni igri davkarije

Na Hrvaškem že govorijo o škandalu v nagradni igri tamkajšnje davkarije Vsak račun šteje. Gre za to, da več računov ko kupci pošljejo davčni upravi, večjo možnost imajo za osvojitev treh glavnih nagrad; dva, tri in pet tisoč evrov. Po objavi zadnjih dobitnikov so nekateri igralci zahtevali od hrvaške davčne uprave, naj objavi tudi podatke, koliko računov je zbral vsak od omenjene trojice.

2858 RAČUNOV jim je poslal.

Andrej Steven Horvat, ki je osvojil prvo nagrado, jim je poslal 2858 računov. To, kot je izračunal portal direktno.hr, pomeni, da je iz različnih trgovin v povprečju poslal 119 računov na dan. Oziroma tako veliko, da bi se še največji zasvojenci z nakupovanjem prijeli za glavo. Drugouvrščeni Zvonko Moslavac je na davkarijo poslal 1443 računov ali 60 na dan, tretjeuvrščeni Alen Imširović pa 1378 ali 57 na dan.

Račune zbira v drugi nagradni igri Hidra

Pri vsej zgodbi je najbolj zanimivo to, da je, kot so razkrili na direktno.hr, Horvat lastnik podjetja Geld dana, d. o. o, ki je specializirano za razvoj programske opreme in aplikacij za nagradne igre. In kar naj bi bilo še najbolj sporno, da to isto podjetje s svojo programsko opremo zbira račune v drugi nagradni igri Hidra. Pri tej gre namreč prav tako za zbiranje računov, a le za nakup točno določenega izdelka.

Brez posebne iznajdljivosti je bilo tako, kot poročajo hrvaški mediji, povsem preprosto skenirati zbrane račune iz ene igre in jih poslati v drugo. In prav to naj bi se pokazalo v primeru nekega Varadžinca, ki je račun po nakupu omenjenega izdelka želel poslati na davkarijo, a mu je bilo pozneje sporočeno, da je ta že registriran v sistemu. Da v nagradni igri ni bilo nobenih nepravilnosti, so medtem že zagotovili na hrvaški davkariji.