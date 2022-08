Hrvaški duhovnik ni želel krstiti dojenčka lezbičnega para

Duhovnik Kristijan Zeba iz kraja Srdoči pri Reki na Hrvaškem ni želel krstiti otroka lezbičnega para, ki je bil spočet z umetno oploditvijo. Krst naj bi zavrnil, ker partnerici po njegovih besedah že zdaj živita v grehu in v nasprotju z nauki Rimskokatoliške cerkve.

»Sami dobro vemo, da je nauk Katoliške cerkve takšen, da zakon sestavljata izključno moški in ženska, vse drugo je nesprejemljivo,« je dejal duhovnik. »Moja vest je popolnoma čista in mislim, da je to edino pravilno,« je dodal. Zeba je v 16 letih, odkar je duhovnik, takšno zahtevo prejel prvič. Meni, da otroka v istospolni skupnosti ne bodo vzgajali v katoliškem duhu.

S primerom je javnost seznanil tudi sam prek facebooka in uporabnike vprašal, kaj menijo o tej odločitvi. Mnenja so bila deljena, je pa njegovo odločitev obžalovala namestnica župana Reke Sandra Krpan. »Menim, da bi se Cerkev morala približati vsaki osebi. Odgovor ne smeta biti agresija in nasilje, za katero menimo, da je bilo v tem primeru storjeno nad otrokom in starši,« je sporočila.