Hrvaška že zaostrila pogoje, v Zrće vstop le za cepljene

Zrće sprejemajo le cepljene

Na Hrvaškem so včeraj zabeležili 179 novih okužb, delež pozitivnih je 4,56-odstoten. Njihova 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev znaša 35,9. Po zadnjih podatkih, 94 odstotkov pacientov, ki se zaradi covida zdravi v bolnišnici, ni bilo cepljenih, so sporočili na seji vlade.



Po skrb vzbujajočem porastu okužb na Hrvaškem ob vrhuncu poletne sezone so se pri naših južnih sosedih že odločili za nekatere zaostritve ukrepov, zlasti za jadranski del, ki je na oranžnem epidemiološkem seznamu. Notranji ministerje tako napovedal, da bodo v ponedeljek začeli veljati novi omejevalni ukrepi.»Ti ukrepi bodo veljali za jadransko Hrvaško in tiste dele, ki so trenutno oranžni in kjer pojavnost novih okužb narašča. Hrvaška se sicer v primerjavi z drugimi državami Sredozemlja dobro drži, moramo pa se zavarovati, da se določeni dogodki ne spremenijo v superširilce,« je za Dnevnik Nove TV dejal Božinović.Pojasnil je, da bodo za srečanja nad 50 do 1.000 ljudi odgovornost prevzele lokalne skupnosti, pogoj za vstop na dogodek pa bo od ponedeljka naprej digitalno potrdilo. »Prepričan sem, če bomo to spoštovali, lahko poletje praktično normalno nadaljujemo, moramo pa virus imeti pod nadzorom,« je poudaril.Dodal je še, da je v njihovem interesu, da čim več turistov pride na Hrvaško, hkrati pa morajo ustvariti pogoje, da se bodo tudi počutili varne in da se okužbe ne bodo širile. V prejšnjih dneh so že večkrat opozorili tudi, da se bojijo množičnega prihoda britanskih turistov. Zanje, prav tako za goste iz Rusije in s Cipra, bodo veljali posebni in strožji ukrepi. Vsi bodo za vstop v Hrvaško potrebovali negativni test ne glede na to, ali so bili cepljeni ali preboleli virus. Test PCR ne sme biti starejši od 72 ur, antigenski pa 48 ur. Odločitev bodo uveljavili s ponedeljkom, 26. julija, so zapisali na spletni strani HZJZ.V Veliki Britaniji bodo v ponedeljek sprostili tako rekoč vse ukrepe kljub veliki razširjenosti delte na Otoku. Na rdečem seznamu medtem ostajata Portugalska in Španija, kamor Britanci poleti tudi najbolj množično odhajajo. Vstop v ti dve državi je tako močno otežen, uvedeni so tudi številni ukrepi. Na Hrvaškem zato pričakujejo naval Britancev, a se bojijo, da se bo z njihovim prihodom epidemiološka slika poslabšala.Medtem so s plaže Zrće sporočili, da bodo kmalu zaostrili protikoronske ukrepe. Vstop na poletne klubske zabave naj bi dovolili samo tistim, ki so zaključili cepljenje proti covidu 19. Zavrnili so ocene, da bo to pomenilo diskriminacijo. Menijo, da je njihova odločitev profesionalna in odgovorna, ker je ključna epidemiološka varnost zaposlenih in obiskovalcev, so poročali hrvaški mediji.Za zdaj je na zabave na plaži Zrće mogoč vstop z evropskim digitalnim covidnim potrdilom, za ostale goste pa v svojem testnem centru opravljajo hitra antigenska testiranja.Na današnji seji vlade je premieropozoril, da mora država v prihodnjih tednih pazljivo spremljati rast okužb. »Biti moramo previdni. Opaziti je, da največ okuženih prihaja iz štirih dalmatinskih okrajev in turističnih destinacij. Pomembno je, da smo odgovorni. Veliko odgovornost s svojimi odloki nosijo tudi lokalne skupnosti in županije, ki so si večkrat nasprotujoče,« je dejal Plenković in tudi pozval k cepljenju. Na Hrvaškem se je doslej cepilo 1,6 milijona ljudi. »Ne čakajmo do jeseni, Tisti, ki zavračajo cepljenje, ogrožajo druge ljudi. Celoten turistični sektor je v strahu, da se bo sezona skrajšala, prosim, pomagajmo jim.«