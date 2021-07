Krekov 15. avgust: vsi dopustniki ob vrnitvi v Slovenijo v karanteno?

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjeje dopustnike na včerajšnji tiskovni konferenci pozval, naj se iz tujine vrnejo do 15. avgusta. Podrobnejših pojasnil, zakaj je izbral ravno ta datum, ni dal, pojavile pa so se govorice, kot že nemalokrat prej, da bi takrat utegnila država zaostriti nekatere ukrepe.Nijz smo zaradi Krekovih besed vprašali, ali svetujejo dopustnikom, ki imajo v drugi polovici avgusta načrtovan dopust, da ga odpovedo in ali namerava Nijz, če tega še ni storil, vladi predlagati obvezno karanteno za povratnike iz tujine po 15. avgustu (lani proti koncu avgusta je bila uvedena obvezna karantena za povratnike iz Hrvaške, je pa tudi res, da takrat še ni bilo cepiva proti novemu koronavirusu). Odgovorili so takole:»Sporočilo, ki ga je na novinarski konferenci včeraj podal direktor NIJZ Milan Krek je bilo v prvi vrsti namenjeno vsem, ki se vračajo domov z dopustovanja ali z obiskov množičnih prireditev, da po vrnitvi opazujejo svoje zdravstveno stanje in upoštevajo higienska navodila ter priporočila ter za nekaj dni omejijo nenujne stike. Glede na napovedi ECDC o razširjenosti delta seva novega koronavirusa konec poletja in beleženjem porasta okužb s to različico tudi v Sloveniji, predvsem med mladimi in necepljenimi (tudi starejšimi), je za varno vrnitev v šolske klopi septembra ključno, da so šolarji, dijaki in študenti ter ostali zaposleni zdravi. Pomembno je zavedanje, da s cepljenjem ravnamo odgovorno do sebe in drugih ter s tem preprečujemo tveganje za težjih potek bolezni, hospitalizacije in nenazadnje tudi smrtnost. Ob tem pa spoštujemo tudi vsa higienska priporočila za zajezitev virusa in ob poslabšanju zdravstvenega stanja ali simptomih okužbe z virusom SARS-Cov-2 o tem takoj obvestimo osebnega zdravnika.« Dodali so še: »Predloge strokovne svetovalne skupine za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje za preprečevanje širjenja virusa SARS-Cov-2 obravnava Vlada RS in poda končno odločitev. Predlagamo, da se za odgovore o predlogih obrnete na strokovno svetovalno skupino.«Ali so kaj takšnega predlagali ali pa še bodo, smo preverili še pri, vodji strokovne skupine, ki svetuje vladi: »Trenutno o tem nismo razpravljali, ker ni pravega smisla uvajati karantene za cepljene in prebolevnike. Če bi se nadaljeval trend vnosa okužb med necepljenimi, potem bi pa o tem vsekakor ponovno razmišljali.« Pojasnila je še, da je svetovalna skupina na dveh predhodnih sestankih predlagala obvezno karanteno po vrnitvi z rdečih in temnordečih področij za vse, ki niso cepljeni ali prebolevniki.Naj še dodamo, da ima zadnjo besedo na koncu vlada. Lanskega julija je strokovna skupina, ko jo je vodila še, poskušala doseči, da bi se Hrvaško uvrstilo na rdeči seznam (takrat je bil to najbolj neugoden razred), pa se je vlada odločila, da jih ne usliši. Več o tem v članku Strokovna skupina predlagala, da se Hrvaška uvrsti na rdeči seznam