Pri 102 letih je Slavica polna energije (FOTO)

V domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem je Slavica Gartner proslavila že 102. rojstni dan. Slavica je šesta stanovalka, ki je v domu dopolnila 100 let, praznovanja pa se je udeležila tudi njena sestrična in sostanovalka Antonija Arhar.

Slavljenka se je rodila 25. aprila v Češnjici pri Železnikih, tri sestre so že pokojne. Svojih otrok ni imela. Živeli so v Selcih, kjer sta bila tudi mlin in žaga, po vojni pa se je družina preselila v Novo mesto. Njen oče je bil hišnik na gimnaziji, mama pa gospodinja. Študirala je ekonomijo, njena prva služba je bila na Univerzi v Ljubljani, nato pa je delala v podjetju IMP. Delala je v novomeškem podjetju IMV, njena mama pa se je preselila v tamkajšnji dom starejših.

Govori več jezikov, tudi italijansko, francosko in nemško.

Po mamini smrti se je vrnila v Ljubljano in se ponovno zaposlila v IMP, kjer so jo med drugim poslali na delo v Alžirijo na geodetski zavod in v Nemško demokratično republiko, nekaj let pozneje pa se je upokojila. Do prihoda v dom starejših občanov je živela v Ljubljani.

Ljubiteljica športa in umetnosti

Marca 2020 so ju s sestro Majdo, danes že pokojno, sprejeli v Dom Taber. Slavica je nadvse zadovoljna z osebjem, ki je zelo prijazno, ustrežljivo in toplo. Kot pravi, je dom čudovit, s čudovitim pogledom na Triglav in Škofjeloško hribovje. Kljub starosti še vedno izžareva veliko življenjske energije, le zaradi težav s hojo uporablja invalidski voziček. V prostem času je bila športnica. Kot atletinja je redno nastopala v društvu Sokol. Vse do težav z očmi je zelo rada brala pa tudi kuhala. Govori več jezikov, tudi italijansko, francosko in nemško. Rada posluša glasbo, rada pa je obiskovala tudi opero in gledališče.

Slavljenki je na krajši slovesnosti v imenu zaposlenih Doma Taber čestitala direktorica Martina Martinčič in ji zaželela obilo zdravja ter dobre volje, čestitke slavljenki pa je izrekel tudi cerkljanski župan Franc Čebulj. »Vse najboljše, draga Slavica, veliko zdravja!« so jubilantki ob prazniku zaželeli še nečak Iztok z ženo Lili ter Stanislava in Anton. Slavljenka je prejela tudi rojstnodnevno torto, ki so jo pripravili v Domu Taber, izdelala pa jo je vodja kuhinje Biljana Bučić.