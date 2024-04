Hrvaška postala žarišče oslovskega kašlja

Na Hrvaškem so začeli biti plat zvona zaradi oslovskega kašlja, padajo pa neslavni rekordi: »Trenutno je evropsko žarišče Hrvaška, ki je v zadnjih 15 mesecih prijavila 6381 primerov oslovskega kašlja,« so včeraj zapisali v Jutarnjem listu ter se čudili, kako se je med sodobno zahodno človeštvo vrnila še zadnja od bolezni viktorijanske dobe – po ošpicah, sifilisu, gobavosti, malariji ter putiki.

Tako pa ni samo pri naših južnih sosedih; iz Češke celo poročajo o pomanjkanju cepiva proti oslovskemu kašlju, število primerov pa je najvišje v zadnjih 60 letih. Naglo pa narašča tudi na Danskem, v Belgiji, Španiji ter Veliki Britaniji. Prav na Otoku so februarja letos zabeležili 913 primerov, v celotnem lanskem letu pa 853! In čeprav je bolezen za odrasle ljudi večinoma zgolj neugodna, pa lahko pri malih otrocih povzroči resne komplikacije, v nekaterih nesrečnih primerih pa celo smrt dojenčkov.

V zadnjih tednih so na Nizozemskem zabeležili štiri primere smrti zaradi posledic oslovskega kašlja. Hrvati so večino obolelih našteli med 10. in 19. letom starosti, teh je 67 odstotkov, a 191 obolelih je bilo mlajših od leta dni. Največ so jih našteli v Zagrebu ter splitsko-dalmatinski županiji. Kot ugotavljajo v poročilu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, gre delni razlog za porast iskati v povezavi z »neoptimalnim cepljenjem« proti oslovskemu kašlju v času epidemije covida, pa tudi z manjšo cirkulacijo virusa v času pandemije. Očitno vseh računov iz časov korone še zdaleč nismo poravnali.