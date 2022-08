Hitlerjeva ura šla za milijon

Zgodovine ne moremo izbrisati, se zaradi kontroverzne prodaje zagovarjajo pri avkcijski hiši Alexander Historical Auctions v Marylandu v ZDA. Tam so namreč na dražbi ponudili uro nacističnega krvnika Adolfa Hitlerja in zanjo iztržili dober milijon evrov, prodali pa so tudi obleko Eve Braun, nekaj podpisanih fotografij nacističnih uradnikov in platneno rumeno Davidovo zvezdo, kakršno so morali nositi Judje med holokavstom.

1933. jo je prejel za rojstni dan.

Idealiziranje nacističnih nazorov?

Ni dokazov, da jo je tudi nosil. FOTO: Twitter

Kupec sporne ure znamke Huber, po pričakovanjih, ostaja anonimen, kos nakita pa ima vgravirani začetnici AH in pa svastiko. Kljub zgražanju judovske skupnosti, ki je na dražbo še pred prodajo na avkcijsko hišo naslovila odprto pismo in prosila za umik ter prodajo označila za gnusno, so za nekdanjo lastnino nacistov prejeli številne ponudbe; pozivi, naj takšne predmete raje hranijo muzeji ali druge zgodovinske ustanove, so naleteli na gluha ušesa, tako so zdaj v lasti zasebnikov, katerih vzgibi za nakup so neznani in nedvomno nesprejemljivi, so prepričani. Toda pri Alexander Historical Auctions v Marylandu so menili drugače; umik ali uničenje dokazov ne more spremeniti zgodovinskih dejstev, z njihovim ohranjanjem pa zavedanje o storjenih grozotah nikoli ne bo izginilo. Pa čeprav v zasebni lasti, so prepričani, medtem ko pri Evropskem judovskem združenju opozarjajo, da takšna prodaja podpihuje tiste, ki idealizirajo nacistične nazore.

Kupljeno uro sicer spremljajo dokumenti o pristnosti, a pri dražbeni hiši poudarjajo, da nimajo dokazov, da je krvnik uro tudi uporabljal. Prejel naj bi jo kot rojstnodnevno darilo leta 1933, ko je postal nemški kancler, ob koncu svetovne vojne pa naj bi jo iz Berghofa vzeli francoski vojaki, ko so vdrli v Hitlerjevo gorsko pribežališče. Skozi desetletja je potem večkrat zamenjala lastnike, najnovejši pa je zanjo odštel dober milijon. Pri dražbeni hiši so sicer pred prodajo napovedovali, da lahko doseže celo štiri milijone.