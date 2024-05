Hčerki umorjene iranske protestnice z bosanskim hitom praznujeta strmoglavljenje helikopterja (VIDEO)

Hčerki Mine Majide, 62-letne Iranke, ki je bila ubita med protivladnimi protesti septembra 2022, sta delili videoposnetek njunega odziva na novico, da je imel helikopter, ki je prevažal iranskega predsednika Ebrahima Raisa, incident med pristajanjem na vzhodu Azerbajdžan.

Hčerki Mahsa in Roje sta v videu, ki sta ga delili na platformi X, nazdravljali s pivom ob zvokih pesmi Helikopter Fazlije Fadila, pevca iz Bosne in Hercegovine.

»Helikopter, helikopter,« se glasi zapis ob videu nasmejanih deklet, skupaj z emotikonom.

Komentarji pod videoposnetkom so podprli »slavje« deklet, hkrati pa se spomnili njihove matere, ki je bila ubita med iranskimi protivladnimi protesti septembra 2022.

Kdo je Mina Majidi?

Mina Majidi, mati sester, je bila 62-letna Iranka, ki so jo iranske oblasti ubile med iranskimi protesti »Ženske, življenje, svoboda« septembra pred dvema letoma. Kot je navedeno na Wikipediji, je bila Mina Iranka kurdske narodnosti, rojena leta 1960 v kraju Kasr-e Shirin, po poroki pa je živela v mestu Kermanshah z možem in tremi otroki.

Iran je doživel val množičnih protestov, ki jih je septembra 2022 sprožila smrt Mahse Amini, deklice, ki je umrla v policijskem pridržanju, potem ko je domnevno nosila »neprimeren« hidžab. Protesti so se začeli v Sakezu - kraju Mahsinega rojstva in pokopa - ki so se hitro razširili po Iranu in nato po vsem svetu.

Mina Majidi je bila ena od protestnic na ulicah Kermanshaha, ki so jo 20. septembra 2022 ustrelile sile Islamske republike. 22. septembra je potekala pogrebna slovesnost, ki je prerasla tudi v protivladne demonstracije, med katerimi so zbrane ženske protestno slekle hidžabe in vzklikale gesla, kot je »Ženska, življenje, svoboda«.

Nekaj ​​dni po pogrebu je po spletu obkrožila fotografija njene hčerke Mahse. Na fotografiji je prikazana hčerka, ki stoji ob materinem grobu z obrito glavo, drži svoje lase v roki in nepopustljivo kljubovalno gleda v kamero. Italijanski časopis Corriere della Sera je objavil sliko hčerke na materinem grobu in jo označil za nov simbol boja iranskih žensk za svobodo, poroča mondo.rs.