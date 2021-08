Grozljivo: orkanski veter na Hrvaškem odpihil šotor, ljudje bežali (VIDEO)

Orkanski veter odpihil šotor, ljudje panično bežali



Smrtna žrtev pri Bihaću

Močna neurja so danes okoli poldneva dosegla tudi osrednji del Hrvaške. Najhuje je bilo v Banovini, kjer je veter podiral drevesa, poškodoval številna poslopja in oviral promet, padala pa je tudi toča. Slabo vreme je med drugim prizadelo Petrinjo, Sisak, Glino, Kutino, Virovitico in Hrvaško Kostajnico.Gasilci imajo tako polne roke dela, predvsem s čiščenjem cest ter popravilom streh. Ponekod je veter poškodoval električno napeljavo in prekinil oskrbo z elektriko.Grozljiv posnetek pa prihaja iz Čađavcev, kjer je veter odnesel večji šotor, ki je bil postavljen za veselico. Objavili so ga objavili na Facebook profilu Virovitičko-podravske županije. Ob orkanskem vetru so se ljudje panično razbežali.Podobno je bilo v BiH, še posebej na severozahodu države, kjer so neurja povzročila veliko gmotno škodo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Silovit veter in padavine so med drugim dosegli Bihać, Cazin in Veliko Kladušo. Odkrivalo je strehe, podiralo drevesa, poškodovanih je bilo več avtomobilov.Pri Cazinu je bil veter tako močan, da je podrl celo tovornjak. Pri Bihaću je umrla ena oseba, potem ko je nanjo padla veja z drevesa. Več ljudi je bilo v divjanju narave poškodovanih in so poiskali pomoč v bolnišnicah.Tako za dele Hrvaške kot za večji del BiH je sicer danes razglašen najvišji, rdeči vremenski alarm - ne le zaradi neurij, ampak predvsem zaradi hude vročine, ki na Hrvaškem presega 36, v BiH pa kar 40 stopinj Celzija.