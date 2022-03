Grozljive razmere v Mariupolu: Ljudje jedo pse, vodo pijejo iz radiatorjev

V obleganem ukrajinskem mestu Mariupol so razmere čedalje hujše. To črnomorsko pristaniško mesto že več tednov oblegajo ruske sile, humanitarne razmere pa so katastrofalne. Med drugim primanjkuje vode, hrane in elektrike. Mesto je zaradi obstreljevanja skoraj povsem uničeno.

Prebivalci pijejo vodo iz radiatorjev, na ulici psi trgajo meso z okončin umrlih

O grozljivih razmerah iz Mariupola med drugim poroča tudi novinar Bill Neely. »Žejni prebivalci pijejo vodo iz radiatorjev, potoki so kontaminirani z razpadajočimi trupli, ki ležijo v njih, na ulici psi trgajo meso z okončin umrlih, ljudje jedo pse in iščejo hrano v bombardiranih zgradbah. Apokaliptična nočna mora v mestu, kjer je še pred mesecem dni življenje potekalo normalno,« je zapisal na twitterju.

Druženje izven zaklonišč. FOTO: Alexander Ermochenko, Reuters

Dmitro in Tanja Švec sta prvih 23 dni vojne preživela v zaklonišču v Mariupolu s svojo sedemletno hčerko Vlado in s svojimi starši. Družini je uspelo pobegniti iz obleganega mesta pretekli četrtek, medtem ko so njuni starši ostali tam. Pobegnili so v Dnjipro, mesto na severovzhodu Ukrajine. Tanja je v pogovoru za CNN povedala, da je rusko bombardiranje praktično izbrisal Mariupol z zemljevida in da je le vprašanje časa, kdaj bo ostala ukrajinska mesta doletela takšna usoda.

»Tam ni več mesta. Mariupol ne obstaja več. Ni mogoče videti nobene zgradbe, ki ni poškodovana ali zrušena. V mestu je ostalo le še 10% ljudi. Samo upokojenci, ki nimajo denarja ali avtomobila, da bi pobegnili, ali tisti, ki ne morejo hoditi,« je Tanja povedala za CNN.

V mestu so ostali večinoma še starejši in nemobilni. Hrano si kuhajo na odprtem ognju, saj so elektrika, plin in voda izklopljeni iz omrežja. FOTO: Alexander Ermochenko, Reuters

» Nismo se tuširali tri tedne. Malo in veliko potrebo smo opravljali v posodo ali v vrečko,«j e napisala Tanja v svoj dnevnik, ki ga je pisala v zaklonišču. Družina je redko zapuščala zaklonišče. Ven so hodili le, da bi našli hrano ali vodo.

»Problem je, ker v mestu ni več ničesar. Ni signala z mobitel, ni interneta. Vse je izklopljeno - plin, voda, elektrika ...,« je našteval Dmitro za CNN.

»Kuhali smo na odprtem ognju. Drva smo zbirali v parkih, ker ni bilo druge možnosti za preživetje. Hrano smo delili s sosedi in družino,« je dodal.

Prebivalci kopljejo jame za svoje mrtve someščane. FOTO: Alexander Ermochenko, Reuters

Viktorija (27), ki je prav tako uspela pobegniti iz obleganega mesta je za BBC povedala, da pozna tri otroke, ki so umrli zaradi dehidracije. »Ljudje se skrivajo v kleteh, a tudi to ni več varno. Tako zelo bombardirajo in uničujejo kleti. Tri otroke poznam, ki so umrli zaradi dehidracije. Zdaj umirajo še zaradi lakote,« je dodala.