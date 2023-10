Grozljiv Hamasov masaker: našli 200 mrtvih, v hišah trupla malčkov brez glave (FOTO in VIDEO)

Na jugu Izraela, v kibucu Kfar Aza, so odkrili več kot 200 trupel, piše RIA Novosti. Med pobitimi naj bi bilo celo okoli 40 otrok, po neuradnih podatkih naj bi nekaterim malčkom odsekali glave ...

Hamas je mesto napadel v zgodnjih torkovih jutranjih urah. Vojaki trenutno odnašajo trupla, pravijo, da je »vonj po smrti« čutiti povsod.

Natančno število žrtev še ni znano, saj trupla še zbirajo in preštevajo. To skupnost je napadlo okoli 70 pripadnikov Hamasa, general izraelske vojske pa je to opisal kot »pokol, ki so ga zagrešili teroristi«.

FOTO: Violeta Santos Moura Reuters

FOTO: Ilan Rosenberg Reuters

FOTO: Violeta Santos Moura Reuters