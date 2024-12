Grobnica Asadovega očeta v plamenih, uporniki izvlekli krsto in jo zažgali (VIDEO)

Po družbenih omrežjih se širijo posnetki in fotografije, ki prikazujejo uporniške borce, ki stojijo ob gorečem grobu pokojnega sirskega predsednika Hafeza al Asada. Uporniki so izvlekli krsto in jo zažgali.

AFP poroča, da so uporniki v uniformah in lokalni prebivalci nato opazovali gorečo krsto.

Vladal tri desetletja

Hafez al Asad je Siriji vladal tri desetletja. Leta 2000 je umrl zaradi srčnega infarkta in bil pokopan v mavzoleju v rodni vasi Karaha. Na predsedniškem mestu ga je nasledil njegov sin Bashar, ki so ga odstavili prejšnji konec tedna z bliskovito ofenzivo uporniških sil, poroča index.hr.