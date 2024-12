Osvobojeni iz sirijskih zaporov: grozljive zgodbe iz temnih let zatrtih pravic

S propadom režima sirijskega predsednika Bašarja al-Asada, ki ga je odnesla bliskovita ofenziva uporniških sil, so številni politični zaporniki po desetletjih mučenja končno uzrli svobodo.

Med njimi je Hala, ki še vedno v strahu skriva svojo pravo identiteto, in nekdanji pilot Ragheed al-Tatari, ki je v zaporu preživel neverjetnih 43 let.

Hala, ki so jo oblasti leta 2019 aretirale na kontrolni točki in obtožile »terorizma«, je tri leta preživela v več zaporih, dokler je niso 29. novembra osvobodile uporniške sile v Alepu.

»Ko so se odprla vrata zapora, smo kričali od veselja. Zdelo se je, kot da je to prvi dan mojega življenja,« je povedala. Med zaporniškimi grozotami se spominja mlade 16-letnice, ki je zaradi mučenja umrla, in lastnega aretiranega sorodnika, ki ga je komaj prepoznala.

Ragheed al-Tatari, nekdanji pilot sirijskih zračnih sil, je bil prvič aretiran leta 1980, ko je zavrnil bombardiranje mesta Hama na ukaz predsednika Hafeza al-Asada. Preživel je več desetletij v grozovitih pogojih zaporov, kot so Mezzeh, Tadmor in Saidnaya, kjer je Amnesty International leta 2017 razkril dokaze o množičnih usmrtitvah in mučenju.

An aerial photo shows people walking on a dirt road leading to the Saydnaya prison as Syrian rescuers and experts search for potential hidden basements at the facility in Damascus on December 9, 2024. Syrian rescuers searched the Saydnaya jail, synonymous with the worst atrocities of ousted president Bashar al-Assad's rule, as people in the capital on December 9 gathered to celebrate a day after Assad fled while Islamist-led rebels swept into the capital, ending five decades of brutal rule over a country ravaged by one of the deadliest wars of the century.