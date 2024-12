Gospodarstvo razpada, ljudje jezni, cene bodo le rasle! To je scenarij za veliko evropsko državo

Zdravstveno zavarovanje, potovanje z vlakom in gorivo so le nekatere stvari, ki se bodo v Nemčiji prihodnje leto podražile.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), ki se uporablja za primerjave v EU, naj bi bila letos v največjem gospodarstvu v območju evra 2,5-odstotna, prihodnje leto 2,4-odstotna, v letih 2026 in 2027 pa 2,1- oziroma 1,9-odstotna.

Uradna napoved dviga pokojnin se giblje okoli 3,5 odstotka. To pa še ni povsem gotovo, saj bo zvezna vlada spomladi določila, za koliko se bodo pokojnine dejansko zvišale, odvisno od trenutne gospodarske situacije in gibanja plač.

Že zdaj je gotovo, da bodo državljani z nizkimi dohodki deležni višjih subvencij najemnin od države. Mesečno nadomestilo za stanovanje se bo ob prelomu leta v povprečju zvišalo za 30 evrov oziroma 15 odstotkov.

Nemška centralna banka Bundesbank je ob tem močno poslabšala gospodarsko napoved za Nemčijo. Potem ko je junija napovedovala, da bo nemški BDP letos porasel za 0,3 odstotka, zdaj ocenjuje, da se bo skrčil za 0,2 odstotka. Za prihodnje leto je napoved gospodarske rasti oklestila z 1,1 na skromnih 0,2 odstotka, za leto 2026 pa z 1,4 na 0,8 odstotka.

Višja poštnina, več davka na cigarete

Poštnina za standardno pismo se bo podražila za 10 centov in bo stala 95 centov, v prihodnje pa se bo podražilo tudi pošiljanje drugih vrst pisem in paketov. To velja tudi za kajenje. Po podatkih združenja BVTE se bo davčna obremenitev standardnega zavojčka 20 cigaret ob prelomu leta v povprečju povečala za 15 centov..