Googlu 2,4-milijardna kazen

Google ima še eno možnost za pritožbo, in sicer na Sodišču EU. Sodišče v Luksemburgu je po štirih letih zavrnilo Googlovo pritožbo na sklep Evropske komisije, da je podjetje »zlorabilo prevladujoč položaj na trgu«. Google je odločitev spodbijal z argumenti, da je napačna z vidika zakona, dejstev in ekonomskih dejavnikov. V Bruslju so leta 2017 ob izreku kazni poudarili, da je tehnološki velikan položaj zlorabil tako, da je dajal nezakonito prednost drugemu Googlovemu izdelku, storitvi primerjave cen.

»Pri Googlovi strategiji za storitev primerjave cen ni šlo zgolj za pridobivanje strank s ponujanjem boljšega proizvoda od tistih, ki jih ponuja konkurenca. Google je zlorabil svoj prevladujoči položaj na trgu tudi kot iskalnik, tako da je svojo storitev primerjave cen v rezultatih iskanja uvrščal višje, rezultate tekmecev pa nižje,« je tedaj dejala evropska komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager.

Odločitev sodišča je jasno sporočilo, da je ravnanje Googla nezakonito, in zagotavlja potrebno pravno jasnost za trg, so danes poudarili v komisiji v prvem odzivu na sodbo, ki se nanaša na tedaj rekordno kazen komisije.

Nato je sledila še višja kazen v vrednosti 4,3 milijarde evrov proti Googlu zaradi zlorabe prevladujočega položaja v primeru operacijskega sistema android. Poleg omenjenih dveh primerov je komisija proti Googlu ukrepala tudi zaradi omejevanja tekmecev pri posredovanju spletnih oglasov v okviru programa AdSense, in sicer z 1,49 milijarde evrov kazni.

V Googlu so v prvem odzivu dejali, da bodo sodbo preučili. Izpostavili so, da se sodba nanaša na zelo specifična dejstva in da so leta 2017 uvedli nekatere spremembe za prilagoditev odločitvi komisije.

Sodbo se tolmači kot veliko zmago Vestagerjeve, ki je sicer na Sodišču EU izgubila v primeru proti ameriškemu tehnološkemu velikanu Applu, ki mu je naložila plačilo 13 milijard evrov neplačanih davkov. Evropska komisija se je na to odločitev pritožila.

Googlove zavajajoče in nepoštene prakse so škodile milijonom evropskih potrošnikov

V evropski organizaciji za varstvo potrošnikov (Beuc), ki je bila pritožnica v postopku proti Googlu in je pred sodiščem nastopila v podporo komisiji, so v odzivu izpostavili, da so Googlove zavajajoče in nepoštene prakse škodile milijonom evropskih potrošnikov, saj so bile primerljive storitve tekmecev v bistvu nevidne. S tem je Google po mnenju organizacije potrošnikom preprečil dostop do informacij o proizvodih in potencialno cenejših proizvodov tekmecev, od čevljev do pomivalnih strojev.

»Današnja odločitev splošnega sodišča je pomembna, ker potrjuje, da potrošniki morajo imeti svobodno izbiro na podlagi celovitih in nepristranskih informacij ter da Google ne more zlorabljati prevladujočega položaja za nepošteno odrivanje tekmecev,« je poudarila generalna direktorica Beuca Monique Goyens. Komisijo so pozvali, naj zagotovi, da Google svojega prevladujočega položaja v vlogi iskalnika ne bo zlorabljal niti v drugih primerih.