Srhljivi spomini posiljevalca Fritzla: z lastno hčerko ima sedem otrok

S pomočjo odvetnice Astrid Wagner je avstrijski oče iz pekla Josef Fritzl v V Nemčiji izdal avtobiografijo s svojimi pretresljivimi spomini z naslovom Die Abgründe des Josef F (Brezno Josefa F). V knjigi je zloglasni posiljevalec razkril, kaj se mu je dogajalo v mislih, medtem ko je 24 let v kleti domače hiše zadrževal in posiljeval svojo hčer. Naredil ji je sedem otrok. V avtobiografiji tudi razlaga o otroštvu, polnem nasilja.

Fritzl je v zaporu vse od leta 2009, ko je bil obsojen na dosmrtno ječo zaradi incesta, posilstva, zasužnjevanja, ujetništva svoje hčere Elisabeth in zaradi umora enega od svojih mladoletnih sinov.

Za njegovo hčerko Elisabeth je izginila vsaka sled leta 1984, ko je bila stara 18 let in šele 26. aprila 2008 so jo odkrili v skrivni kleti pod očetovo hišo v Amstettnu v Avstriji.

Fritzl je zdaj star 87 let, v knjigi pa se s spomini ozre nazaj v začetna leta ujetništva hčere: »Na začetku je bila to igra v mislih. Ampak sem jo ponotranjil. Ideja, ki se je najprej zdela tako nesmiselna in brutalna, se je nato izoblikovala. Nekega dne sem točno vedel, kaj moram storiti. Samo počakati je bilo treba na pravo priložnost. In potem je prišel tisti trenutek. Bilo je deževno sobotno jutro, ko je misel postala akcija.«

Vsem je lagal

Do podrobnosti je zasnoval podzemni zapor za svojo hčer. Za polico v svoji dnevni sobi je skril težka kovinska vrata, ki jih je bilo mogoče odpreti le s skrivno kodo brez ključa, ki jo je poznal. Elisabeth pa je lagal, da so vrata pod napetostjo in da bo umrla, če bo poskušala pobegniti.

»Naslednje jutro sem šel na policijo in prijavil pogrešano osebo. Policist je vse skrbno posnel in dejal: »Stara je več kot 18 let in lahko počne, kar hoče,« tako Fritzl opisuje začetek življenja svoje hčerke v ujetništvu, je poročal Daily Mail.

Nato je Elisabeth prisilil k pisanju pisem svoji materi, v katerih ji je pisala, da bo nekaj časa zdoma. Fritzl pa je sosedom povedal, da je njegova hči pobegnila in se pridružila kultu.

»Ni mi bilo lahko ... Po glavi so se mi nenehno podile misli o tem, kaj sem naredil. Nenehno sem bil pod pritiskom. Nisem imel komu zaupati. Morala sem gledati naprej in nadaljevati pot, ki sem si jo izbral ... Vse svoje težave sem odrival od sebe, sicer bi se mi zmešalo! Le včasih, ko sem bil sam, so me preganjale črne misli. A takoj sem jih potlačil, preusmeril pozornost in razmišljal o nečem drugem,« piše Fritzl v svojih pretresljivih spominih.

Posledica zlorab je tudi sedem otrok, ki jih je rodila Elisabeth. Trije so ostali v ujetništvu z materjo, en deček pa je umrl le nekaj dni po rojstvu, zato ga je Fritzl sežgal v peči. Ostale tri otroke je vzgojil z ženo Rosemare.

Vsega je kriva mama Slabo popotnico za življenje je dobil v otroštvu, ko se je počutil izjemno nezaželenega. »Mama me ni nikoli poljubila, nikoli objela. Strah me je je bilo. Njene nepredvidljivosti, klofut. Nekoč me je tako pretepla, da sem obležal v mlaki krvi,« piše v knjigi in vsaj del odgovornosti prelaga na čustveno nedostopno roditeljico. Ljubezni ni poznal, le trdo roko. Mama ga je zmerjala s satanom, nesposobnežem, ničvrednežem. Oče, ki je imel raje alkohol kot sina, ju je zapustil, ko je bil Josef star štiri leta. Mami se je kasneje maščeval. Zaprl jo je na podstrešje hiše, zabetoniral okno in jo leta pustil v temi. Tam naj bi bila zaprta celo več kot dve desetletji, pišejo nekateri nemški mediji. Umrla naj bi leta 1980, po njeni smrti pa naj bi začel graditi podzemno ječo, v katero je štiri leta kasneje zaprl Elisabeth.

Medtem ko je bila njegova hči v ujetništvu, je Fritzl hodil celo na dolge počitnice (ena destinacija je bila Tajska), svoje žrtve pa pustil v kleti brez elektrike, obdane s podganami, odplakami in gnijočo hrano.

Elisabeth dnevne svetlobe ni uzrla 8516 dni. Iz kleti je stopila stara 42 let.

V knjigi se je še pohvalil, da je oče odraslega sina, ki naj bi bil spočet v skrivni vezi z žensko iz Gane, ki je danes ugledna odvetnica.

Zavrnjena prošnja

Med pisanjem knjige se je Fritzl tudi pritožil, da so mu odrekli razumevanje, sočutje in morda odpuščanje, zato je nedavno zaprosil za premestitev v običajni zapor, a je avstrijsko sodišče to zavrnilo. Posiljevalec Fritzl, nekdanji inženir elektrotehnike, ki je pred šestimi leti spremenil priimek v Mayrhoff, naj bi zdaj bolehal za demenco, a odvetnica Astrid Wagner to zanika.

»To ni res, še zdaleč ni nebogljen starček. Je poln energije, ima moč volje in odločnost, pri njem ni niti sledu o demenci,« je prepričan odvetnik.

Za odpuščanje ne prosi

»V bistvu sem dober človek in preprosto ne morem razumeti, zakaj se je moja žena odločila prekiniti vse stike z menoj,« se v enem od odlomkov knjige pritožuje Fritzl. V knjigi se za svoja dejanja ni opravičil, niti ni prosil za odpuščanje. Eden od psihiatrov je na sojenju namreč pričal, da bo za ženske predstavljal nevarnost, dokler bo živ.

Danes ima njegova hči Elisabeth in njenih šest otrok nove identitete in živi v majhni avstrijski vasici. Država jim je hišo uredila tako, da je okoli nje postavila visoko ograjo in varnostne kamere.