Fritzl šokiral svet s svojim priznanjem: Res upam, da se bo to spet zgodilo ...

Pretkani posiljevalec Josef Fritzl je v intervjuju za britanski The Sun dejal, da misli, da mu bo družina odpustila njegove zločine in da verjame, da se bo z njimi spet srečal. 87-letnik je tudi priznal, da je velik oboževalec kralja Karla III. in da je njegovo kronanje spremljal po televiziji.

Iz avstrijskega zapora Stein v Kremsu na Donavi je Fritzl v izjavi za The Sun (njegove besede je prenesla odvetnica Astrid Wagner) dejal: »Zelo, zelo pogrešam svojo družino. Ves čas razmišljam o njih in o tem, kako rad bi videl svoje vnuke. Prepričan sem, da se bova spet srečala, in mislim, da mi bodo odpustili, kar sem storil.«

Dodal je, da mu je »izjemno žal« za to, kar je storil, in »obžaluje« svoje zločine.

Spomnimo, Fritzl je bil leta 2009 obsojen na dosmrtno ječo, potem ko je bil obsojen zaradi posilstva, zasužnjenja in umora. Svojo hčer je več kot 24 let držal v ujetništvu, jo posiljeval in imel z njo osem otrok. Eden od otrok je leta 1996 umrl kot dojenček, ker mu Fritzl ni zagotovil zdravniške pomoči.

Fritzl je svojo hčer Elisabeth držal zaprto v kleti družinske hiše v Amstettnu v Avstriji. Ženo in sosede je prepričal, da je njuna hči pobegnila in se pridružila kultu. Ujetništvo je načrtoval dolgo časa, in ko je hčerka dopolnila 18 let, jo je zaprl.

