Francoske oblasti nad TikTok, Twitter in Instagram

Francoske oblasti so danes prepovedale uporabo aplikacij TikTok, Twitter in Instagram na mobilnih telefonih javnih uslužbencev, saj aplikacije po njihovem mnenju ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva podatkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Prepoved bo začela veljati takoj,« je na Twitterju zapisalo ministrstvo za preoblikovanje javnega sektorja in javno upravo ter dodalo, da prepoved velja tudi za Netflix.

Francija je zadnja v vrsti držav, ki so uporabo TikToka, ki je v lasti kitajskega podjetja ByteDance, iz varnostnih razlogov na službenih napravah svojim zaposlenim prepovedale. Podobne ukrepe so namreč sprejele tudi ZDA, Kanada, Nemčija, Velika Britanija, Nova Zelandija in institucije Evropske unije.

ZDA so medtem v četrtek zaslišale direktorja podjetja TikTok Shou Zi Chew glede domnevnih povezav popularne aplikacije s Kitajsko in njenega škodljivega vpliva. Ameriški zakonodajalci se med drugim bojijo, da bi lahko Kitajska aplikacijo izkoristila za vohunjenje in zbiranje podatkov, opozorili pa so tudi na njen domnevno nevaren vpliv na otroke.

Oblasti v ZDA so TikToku postavile ultimat, da se mora ločiti od kitajskega lastnika ByteDance, sicer bo aplikacija v ZDA prepovedana. Popolna prepoved TikToka bi sicer pomenila ukrep ameriške vlade, kakršnega doslej še ni bilo. S prepovedjo bi onemogočili dostop do aplikacije, ki je zlasti med mladimi izjemno popularna in ima samo v ZDA do 150 milijonov uporabnikov.

Na Kitajskem so medtem zavrnili obtožbe o tem, da bi bila zasebna podjetja prisiljena v posredovanje osebnih podatkov kitajskim državnim organom. Podjetje ByteDance pa vztraja, da ne hrani podatkov na Kitajskem in da jih ne deli s Pekingom.