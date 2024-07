Francija gori! Ljudje na ulicah po porazu desnice: eni praznujejo, drugi so se spopadli s policijo

V drugem krogu parlamentarnih volitev v Franciji nobena stran ni dobila absolutne večine. Glede na zadnje podatke o izidih volitev je zmagovalka leva Nova ljudska fronta (NLF), ki naj bi imela 182 poslancev v 577-članskem parlamentu, sredinsko zavezništvo predsednika Emmanuela Macrona 168. Skrajno desni Nacionalni zbor, ki je bil po prvem krogu v vodstvu, pa je zaostal celo za liberalno koalicijo Skupaj predsednika Macrona za 143 poslancev.

FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt Afp

Številni Francozi so po znanih volilnih rezultatih odšli na pariške ulice. Medtem ko so nekateri volivci slavili, so se drugi spopadli s policijo, ki je morala v nekem trenutku uporabiti solzivec, da bi pomirila množico, poročajo francoski mediji.

Protestno je bilo tudi v Rennesu. Zbrani so nosili protifašistične transparente, potem ko jim je policija rekla, naj se razidejo, pa so začeli vzklikati 'Vsi sovražijo policijo' in ozračje je postalo še bolj napeto, poroča Le Figaro.

Zmago napovedovali desnici, zmagala je levica

Presenečenje je bilo, da je zmagala levica, saj so ankete pred volitvami napovedovale zmago skrajno desni stranki Nscionali izbor. (NR)

Na četrtem mestu so desni Republikanci, ki naj bi imeli 45 poslancev. Za absolutno večino v 577-članskem parlamentu je sicer potrebnih 289 sedežev.

V NFL po zmagi na volitvah pričakujejo, da bodo lahko oblikovali vlado. Medtem so na skrajni desnici predsednika Emmanuela Macrona obtožili, da je državo dal v roke skrajni levici. Macron pa je dejal, da je treba biti previden pri interpretaciji rezultata volitev.

Predsednik Macron, ki se mu mandat izteče leta 2027, je predčasne volitve sklical po porazu svoje stranke na evropskih volitvah 9. junija.