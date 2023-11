Svet obnemel ob posnetku: na Putinovi televiziji za prikaz uporabili moški spolni organ (VIDEO)

Finska bo zaradi navala migrantov za potnike zaprla še zadnji odprti mejni prehod z Rusijo, je napovedal predsednik finske vlade Petteri Orpo. Zaprtje bo trajalo najmanj do 13. decembra. Za železniški in tovorni promet iz Rusije bo ostala odprta le železniška postaja Vainikkala na jugovzhodu države tik ob meji, so še pojasnili v Helsinkih.

Zemljevid »nespodobnega videza«

Na družbenih omrežjih pa se je te dni znašel posnetek v povezavi s tem, ki je vzbudil veliko pozornosti. Ruska državna televizija je tako uporabila zemljevid »nespodobnega videza«, da bi razložila vse večjo krizo na meji s Finsko. Ruski poslanec Jevgenij Popov je pokazal zemljevid, ki prikazuje pot od Sankt Peterburga do Helsinkov.

Številni ljudje so opazili, da je »nespodobna karta« videti kot moški spolni organ in so komentirali, da so bili šokirani nad videnim.