Tako Jelinčič ceni delo naše policije: »Prebutat pa poslat nazaj v luknjo, od koder so prišli« (FOTO)

Pred časom smo poročali, da se je po 16 letih skupnega življenja razšel znani par Zmago Jelinčič Plemeniti in njegova žena Monika Zupanc. Ločitev je že končana, ni pa še zaključen prenos denarja, ki pripada Moniki, nam je pred časom povedal prvak Slovenske nacionalne stranke.

Tokrat je na družbenih omrežjih objavil zapis ob fotografijah: »Čestitke Slovenska policija/The Slovenian police za uspešno aretacijo treh migrantov (na Karteljevskem klancu), ki so ukradli avto.«

Pod objavo so se usuli različni komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih. »Aretacija ilegalnih migrantov je pesek v oči, nobeden ne bo kaznovan, nobeden ne bo obsojen. Iz proračuna bomo plačali njihovo hrano in stanovanje, njihovo žepnino.«, »Prebutat pa poslat nazaj v luknjo, iz koder so prišli.«, »Vau!!! Kakšna akcija. Jim moram čestitati ali se smejim? Upajmo, da bo nova vlada vse azilante vrnila v izvorno državo. Potem ne bo takšnih ali drugačnih težav z njimi. Najlažje s tovornim letalom. Bodo stroški manjši.«