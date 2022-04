Po zastrupitvah Ferrero zaprl tovarno, priznali pomanjkljivost pri kinder čokoladicah

Zastopnik proizvajalca Ferrero za Slovenijo (Ferrero Hrvaška) je obvestil Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) o zadnjih ugotovitvah oblasti pristojnih za nadzor nad varno hrano v njihovem belgijskem obratu, v katerem proizvaja določen nabor čokoladnih izdelkov.

Zaradi pojava zastrupitev povezanih z uživanjem izdelkov proizvedenih v tem obratu ter na podlagi ugotovitev nadzora, je podjetje Ferrero začasno ustavilo delovanje svoje belgijske tovarne, ki se nahaja v mestu Arlon.

Takoj je stekel tudi odpoklic vseh izdelkov vseh lotov, ki so se tam proizvajali:

* Kinder Surprise T6,

* Kinder Happy Moments,

* Kinder Mini Mix Peluche T133g (polnjene igračke),

* Kinder Surprise Maxi 100g

* Kinder Schokobons.

V družbi Ferrero so potrdili, da je prišlo do določenih pomanjkljivosti, vključno z obveščanjem, kar je pripeljalo do zaprtja tovarne. Tovarna bo ponovno odprta, ko bo pristojni organ za varnost hrane potrdil ustreznost vseh sprejetih korektivnih ukrepov, navaja UVHVVR.

Odpoklic proizvodov se nanaša na vse čokoladne izdelke za otroke in vse lote, proizvedene izključno v obratu v mestu Arlon v Belgiji. Tovarna v Arlonu proizvede približno 7 % celotnega obsega izdelkov po vsem svetu, kar pomeni, da niso sporni vsi Kinder proizvodi. Podatek o mestu proizvodnje je praviloma naveden na deklaraciji, zato lahko potrošniki to tudi sami doma preverijo. Proizvodi proizvedeni v drugih obratih niso sporni.

Potrošnikom svetujejo, naj proizvode, ki so bili proizvedeni v belgijskem obratu ne zaužijejo, temveč vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.