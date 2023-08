Fekalije preplavljajo območje plaže: kopalcem grozijo okužbe

Na mestnem kopališču Kolovare v Zadru se že več dni v neposredni bližini kopalcev razlivajo fekalije. Vir nesnage je jašek. Naokoli se širi neznosen smrad in prizor je preprosto povedano grozen, je poročala Slobodna Dalmacija. Še hujše od slabega vtisa o glavnem mestnem kopališču pa je dejstvo, da se med kopalci lahko širijo črevesne okužbe in druge bolezni, saj fekalije preplavljajo območje plaže, kjer se zadržujejo ljudje in majhni otroci.

Vzeli vzorce morja

Inštitut za varovanje zdravja je na kraju dogodka takoj odvzel vzorce morja, da bi se ugotovilo, ali je prišlo do onesnaženja. Indikatorja, ki bi to potrdila, sta prisotnost črevesnih enterokokov in Escherichie coli (E. Coli). Oba rezultata bosta znana v 48 urah, v primeru onesnaženja pa bodo takoj izobesili opozorilo o prepovedi kopanja, je povedal Benito Pucar, vodja Službe za zdravstveno ekologijo Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Vir izlitja naj bi bil jašek stavbe Zavoda za javno zdravstvo.

»Najverjetneje se je po obilnem deževju v teh dneh klet stavbe napolnila z morjem, kar je povzročilo preobremenitev sistema. Težave s tem smo imeli že prej, po prodaji objekta pred tremi leti pa ni nihče več vstopal, tako da je možno, da je težava v stavbi. To je treba najprej preveriti. Prav na tem mestu smo 2. avgusta testirali morje in ugotovili, da je odlične kakovosti,« je povedal Pucar.

Spomnimo, da je že pred enim mesecem med dopustniki v Zadru zavladala panika. Med kopalci na območju Borika se je namreč širila skrivnostna okužba, zaradi katere je več ljudi obležalo z drisko, bruhanjem in povišano telesno temperaturo. Nekateri so prepričani, da je ljudem skvarilo dopust širjenje črevesne viroze, drugi so s prstom pokazali na izpuste fekalij v morje. A je to lokalna oblast že zavrnila, češ da fekalnih odplak na tem območju že leta ne spuščajo v morje.