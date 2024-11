FBI potrdil: na več voliščih v ZDA lažne grožnje z bombo

V ZDA, kjer danes potekajo predsedniške volitve, je zvezni preiskovalni urad FBI potrdil, da so iz več zveznih držav poročali o grožnjah z bombo na voliščih. Gre za lažne grožnje, ki izvirajo iz Rusije, je dodal. Pred tem so oblasti v Georgii sporočile, da so na več voliščih prejeli grožnjo z bombami, zato so tam glasovanje za kratek čas prekinili.

»FBI je seznanjen z grožnjami z bombo na voliščih v več zveznih državah, za katere se zdi, da mnoge izhajajo iz ruskih domen spletne pošte,« je dejala tiskovna predstavnica FBI Savannah Syms. »Nobena od groženj do zdaj ni bila ugotovljena kot verodostojna,« je dodala.

Ameriške obveščevalne službe so pred začetkom volitev v ZDA že v ponedeljek opozorile, da bi lahko Rusija poskušala vplivati na rezultate, poroča AFP. Pričakovati je, »da se bodo te dejavnosti na dan volitev in v prihodnjih tednih okrepile in da se bodo poskusi tujega vpliva osredotočili na odločilne države«, so sporočile v izjavi.

Policija v Kapitolu pa je danes sporočila, da je prijela moškega, ki je s signalno pištolo poskušal vstopiti v center za obiskovalce v ameriškem kongresu.

Na Slovenskih novicah razplet ameriških volitev spremljamo v živo. Bodite z nami cel večer, vso noč, in naprej v sredine jutranje ure, ko bo znano, kdo bo novi predsednik ZDA. Zadnje novice poiščite na našem volilnem podportalu.