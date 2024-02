Evropski parlament na telefonih zaposlenih odkril programe za vohunjenje

Na telefonih izvoljenih politikov in osebja pododbora za obrambo našli sledi vohunske programske opreme, so v sredo sporočili iz Evropskega parlamenta.

Politico poroča, da so v internem elektronskem sporočilu zapisali, da so pri članih in osebju v pododboru zbornice za varnost in obrambo (SEDE) zaznali napade na telefone z vsiljivimi programskimi orodji za nadzor. Vsem zakonodajalcem v pododboru so svetovali, naj svoje telefone odnesejo v informatiko, da jih preverijo za vohunsko programsko opremo.

Vohunski programi na dveh napravah

Evropski parlament je v času priprav na evropske volitve junija v visoki pripravljenosti na kibernetske napade in tuje vmešavanje. Politico je decembra poročal, da je interni pregled pokazal, da kibernetska varnost institucije »še ni dosegla standardov«.

Med torkovim rutinskim pregledom pa so na telefonu pri enem izmed članov pododbora za varnost in obrambo odkrili sledi vohunske programske opreme. Zakaj je bil tarča hekerskega napada, še ni jasno.

Namestnica tiskovne predstavnice parlamenta Delphine Collard je v izjavi dejala, da so sledi vohunskih programov našli na dveh napravah in zato so zaposlene opozorili, naj preverijo svoje telefone.

»V danem geopolitičnem kontekstu in glede na naravo dosjejev, ki jih spremlja pododbor za varnost in obrambo, je posebna pozornost namenjena napravam članov tega pododbora in osebju, ki podpira njegovo delo,« je zapisano v izjavi.

Indicenti se vrstijo eden za drugim

Nova razkritja sledijo prejšnjim incidentom z drugimi poslanci Evropskega parlamenta, ki so bili tarča vohunske programske opreme. Leta 2022 so razkrili, da so bili telefoni članov katalonskega gibanja za neodvisnost, vključno s politiki EU, okuženi s Pegasusom in Candirujem, dvema vrstama hekerskih orodij. Istega leta je bil grški član Evropskega parlamenta in vodja opozicije Nikos Androulakis na seznamu grških političnih in javnih osebnosti, za katere je bilo ugotovljeno, da so bile tarče Predatorja, drugega vohunskega orodja. S poskusom vdora z vohunsko programsko opremo pa je bila pred kratkim tudi predsednica parlamenta Roberta Metsola.

Poslanci Evropskega parlamenta so leta 2022 ustanovili posebno preiskovalno komisijo za preiskavo tega vprašanja. Preiskovali so škandale v Španiji, Poljski, Grčiji in na Madžarskem. Ugototvili so, da so vsaj štiri vlade v EU zlorabljale hekerska orodja za politične koristi.

Parlamentarna IT služba je aprila lani uvedla sistem za preverjanje telefonov poslancev za vohunsko programsko opremo in izvedli na »na stotine operacij,« še piše Politico.