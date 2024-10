Eurojackpot je izžreban, nekdo je bogatejši za skoraj 81 milijonov evrov

V 80. kroga igre Eurojackpot so bile izžrebane številke 4, 16, 27, 34, 44 ter dodatni 4 in 7, ki so nekomu v Litvi prinesle dobitek 5+2 v vrednosti 80.982.878,60 evrov, so sporočili iz Loterije Slovenije. Kombinacija 5 + 1 je prinesla 2.498.475,20 evrov, dobitek gre v Nemčijo. Najvišja izžrebana kombinacija v Sloveniji je tokrat bila 4 + 2, nekdo pa je bogatejši za 2.396,00 evrov. Naslednje žrebanje za igro Eurojackpot bo v torek, glavni dobitek znaša 10.000.000,00 evrov.

Eurojackpot je igra na srečo, ki deluje v več evropskih državah, pri čemer so nekateri najvišji dobitki v zgodovini igre dosegli neverjetno visoke zneske. Najvišji možni dobitek v igri Eurojackpot je omejen na 120 milijonov evrov, kar je najvišja možna nagrada, ki jo lahko igralec osvoji. Tukaj so nekateri najvišji dobitki v zgodovini igre: 120 milijonov evrov (to je najvišji možni dobitek v igri Eurojackpot. Prvič je bil osvojen 20. maja 2022, ko je srečni dobitnik iz Nemčije osvojil maksimalni znesek)

120 milijonov evrov (še enkrat je bil osvojen 9. septembra 2022, tokrat z dobitnikom iz Danske)

110 milijonov evrov (osvojeno 15. maja 2020. Dobitnik je bil iz Nemčije)

90 milijonov evrov (ta vsota je bila največ, kar je bilo mogoče osvojiti pred spremembo pravil leta 2022. Večkrat je bila osvojena v preteklosti, 15. maja 2015 v Češki republiki, 6. januarja 2017 v Nemčiji,14. oktobra 2016 na Finskem ...)