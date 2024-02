Ena katastrofa za drugo: iskanje preživelih pod plazom ustavil močan potres

Filipine je davi stresel močan potres, zaradi česar so morali reševalci ustaviti iskanje morebitnih preživelih pod plazom, ki se je v torek sprožil na jugu otoka Mindanao in terjal najmanj 28 žrtev. Reševalci so se morali začasno umakniti z območja, kjer še vedno pogrešajo več deset ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O morebitni dodatni škodi ali žrtvah potresa z magnitudo 5,8, ki je območje Mindanaa stresel ob 11:22 po krajevnem času, za zdaj ne poročajo.

Plaz se je sprožil v torek zvečer na goratem območju blizu rudnika zlata v kraju Maco v pokrajini Davao de Oro na otoku Mindanao. Pod seboj je pokopal rudarsko vas s 55 hišami, zasul pa je tudi dva avtobusa z delavci iz rudnika, ki sta bila v tistem času v bližini.

Umrlo je najmanj 28 ljudi, večinoma rudarjev, 32 je bilo poškodovanih. Doslej so izpod gmote materiala rešili okoli 30 ljudi, med drugim tudi triletno deklico in dvomesečnega dojenčka. Otroka je pokopala debela plast zemlje in kamenja, filipinske oblasti pa so njuno rešitev več kot 60 ur po sprožitvi plazu označile za čudež.

Še vedno pogrešajo najmanj 77 ljudi. Reševalci, ki jih iščejo, so se zaradi današnjega potresa umaknili na varno. Preden bodo lahko nadaljevali delo, bodo območje plazu pregledali z droni, saj se bojijo, da je potres povzročil dodatno plazenje terena, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Žarišče potresa je bilo okoli 150 kilometrov severno od plazišča.