Elon Musk, ki bi mu Grims podelil Nobelovo nagrado za mir, razburil z dvignjeno desnico

Milijarder Elon Musk je med govorom na ponedeljkovi paradi ob inavguraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa poskrbel za razburjenje dela javnosti, ko je množico z odra dvakrat pozdravil in pri tem iztegnil desnico. Najbogatejši Zemljan je danes navedbe, da gre za nacistični pozdrav, označil za »umazan trik« nasprotnikov.

Tudi drugi pa so ob tem med brskanjem po spletu ugotovili, da ga skorajda ni politika, ki ga ne bi vsaj enkrat v karieri ujeli v kočljivem položaju z iztegnjeno roko. Med njimi so bili denimo nekdanja prva dama Hillary Clinton, pa nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in Trumpova protikandidatka na lanskoletnih predsedniških volitvah Kamala Harris. »Gesta je rasistična le, ko gre za tiste, ki niso demokrati,« je denimo fotografijo, na kateri Harrisova v zrak drži iztegnjeno desnico, podobno kot včeraj Musk, na omrežju X komentiral eden od uporabnikov.

V Južni Afriki rojeni bogataš je med govorom v športni dvorani v Washingtonu ob zahvali Trumpovim podpornikom odprto desno dlan položil na prsi ter nato silovito iztegnil roko. Zatem se je obrnil in z isto kretnjo pozdravil še množico za hrbtom.

Musk, ki je tesen zaveznik republikanskega predsednika ZDA, se je na plaz kritik na svojem omrežju X odzval z zapisom, da bodo njegovi nasprotniki potrebovali »boljše umazane trike«.

Pozdrav, ki so ga in ga še vedno koristijo skrajno desne skupine z nacistično in fašistično ideologijo, je najbolj znan kot nacistični ali Hitlerjev pozdrav, saj gre za kretnjo, s katero so v nacistični Nemčiji kazali zavezanost firerju Adolfu Hitlerju.

Musk, ki ima poleg omrežja X med drugim v lasti avtomobilsko podjetje Tesla in vesoljsko firmo SpaceX, je priznal, da je v preteklosti volil demokratsko stranko, v zadnjih letih pa je vse več naklonjenosti kazal republikancem.

V predsedniški tekmi za novembrske volitve je sprva javno podpiral floridskega guvernerja Rona DeSantisa, ki se je neuspešno potegoval za republikansko nominacijo. Svoj glas je nato dal Trumpu, ki ga je podpiral tako finančno kot z javnimi nastopi v okviru kampanje. V novi vladi mu je predsednik zaupal vodenje novoustanovljenega urada za izboljšanje učinkovitosti vlade (Doge).

Bogataš se v zadnjem obdobju vse bolj zanima tudi za evropsko politiko. Med drugim je pred prihajajočimi nemškimi volitvami na X opravil pogovor z vodjo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel, ki je ob tej priložnosti trdila, da je bil Hitler pravzaprav komunist.