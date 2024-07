Elon Musk bo namenil milijone Trumpu

Ameriški poslovnež in milijarder Elon Musk je napovedal, da namerava vsak mesec v poseben sklad nameniti 45 milijonov dolarjev, denar pa bo namenjen financiranju kampanje nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa za ponovno izvolitev na položaj na novembrskih volitvah. »V popolnosti podpiram predsednika Trumpa in upam, da bo hitro okreval,« je na omrežju X zapisal Musk, čigar premoženje je ocenjeno na več kot 252 milijard dolarjev.

Čeprav so donacije posameznikov za volilne kampanje v ZDA formalno omejene na 3300 dolarjev na osebo, vrzeli v sistemu financiranja volilnih kampanj političnim mega donatorjem omogočajo, da prispevajo v sklade, imenovane politični akcijski odbori, prek katerih nato finančno podpirajo kandidate.

Primerjava s Hitlerjem

Trump se je v ponedeljek sicer na strankarski konvenciji v Milwaukeeju prvič po sobotnem poskusu atentata pojavil v javnosti. Trump, ki so ga republikanci na konvenciji tudi formalno potrdili za predsedniškega kandidata, je pred navdušeno množico poziral s svojim podpredsedniškim kandidatom J. D. Vanceom, ki ga je izbral v ponedeljek. Vance je bil še do leta 2017 oster kritik in nasprotnik Trumpa in ga celo primerjal s Hitlerjem, a si je pozneje premislil in je leta 2022 zmagal na senatnih volitvah Ohia s Trumpovo podporo.