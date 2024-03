Eksplozija v bližini konvoja Zelenskega, tu so prvi posnetki kaosa (VIDEO)

V Odesi na jugu Ukrajine so v bližini konvoja vozil, v katerih sta bila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in grški premier Kiriakos Micotakis, odjeknile eksplozije, sta sporočila voditelja. Po navedbah grških medijev so ruske sile med obiskom predsednika grške vlade mesto napadle z droni.

»Slišali smo zvok siren in eksplozije, ki so odjeknile v naši bližini. Nismo imeli časa, da bi prišli v zaklonišče,« je povedal Micotakis in izkušnjo označil za »zelo intenzivno«.

Po besedah Zelenskega je napad zahteval mrtve in ranjene, a podrobnih podatkov ni imel. »Lahko vidite, s kom imamo opravka. Vseeno jim je, kje napadejo,« je poudaril ukrajinski predsednik. Po navedbah grških medijev so sicer eksplozije odjeknile okoli 150 metrov od konvoja vozil, v katerem sta bila voditelja.

Grška zasebna televizija SKAI je poročala, da so ruske sile Odeso med obiskom grškega premierja napadle z droni, medtem ko javna radiotelevizija ERT navaja, da se je zgodil napad z balistično raketo.