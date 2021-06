Eden najmlajših dobitnikov loterije nenadoma umrl

Eden najmlajših dobitnikov zadetka na britanski nacionalni loteriji je nenadoma umrl. Callum Fitzpatrick (23) je umrl nenadoma, komaj sedem let zatem, ko je pri 16 letih osvojil 390 tisoč funtov (približno 453 tisoč evrov).



Callum je po dobitku napovedal, da si bo kupil normalen avtomobil, ko bo dopolnil 17 let, in obiskal nogometni stadiona Old Trafford v Manchestru.



Za seboj je pustil užaloščene starše in tri mlajše sestre. Po njegovi smrti so starši prosili za donacije pobudi za preprečevanje samomorov in samopoškodb, čeprav vzrok Callumove smrti ni znan.



Kljub lepemu dobitku, ki so mu ga prinesle zmagovite številke 1, 22, 30, 40, 47 in 42, je Callum še naprej delal v bližnjem lokalu medtem ko je študiral. Da je zadel na loteriji, je izvedel medtem ko je pri teti varoval otroke.

